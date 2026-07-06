Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 07.07.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Man ist Ihnen sehr gewogen. Seien Sie trotzdem sehr rücksichtsvoll!

Man ist Ihnen sehr gewogen. Seien Sie trotzdem sehr rücksichtsvoll! Beruf: Treten Sie nicht rechthaberisch auf! Hören Sie besser mal auf andere!

Treten Sie nicht rechthaberisch auf! Hören Sie besser mal auf andere! Fitness: Strapazieren Sie Ihre Nerven nicht! Stress stört Ihre Konzentration.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Treten Sie ein bisschen temperamentvoller auf! Das kommt besser an.

Treten Sie ein bisschen temperamentvoller auf! Das kommt besser an. Beruf: Überarbeiten Sie Ihre Pläne! Es wird jetzt Zeit für neue Denkansätze.

Überarbeiten Sie Ihre Pläne! Es wird jetzt Zeit für neue Denkansätze. Fitness: Heute kommt es sehr darauf an, das Tempo vernünftig zu dosieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Wer Eindruck machen möchte, sollte statt auf Worte auf Taten setzen.

Wer Eindruck machen möchte, sollte statt auf Worte auf Taten setzen. Beruf: Bringen Sie sich aktiv und konstruktiv ein, ohne lange zu diskutieren!

Bringen Sie sich aktiv und konstruktiv ein, ohne lange zu diskutieren! Fitness: Wieder viel mehr Energie. Trotzdem mehr Zeit zum Nachdenken nehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nicht wieder so empfindlich! Nehmen Sie alles ein bisschen lockerer!

Nicht wieder so empfindlich! Nehmen Sie alles ein bisschen lockerer! Beruf: Beharren Sie nicht auf Ihren Vorschlägen! Flexibel und diplomatischer!

Beharren Sie nicht auf Ihren Vorschlägen! Flexibel und diplomatischer! Fitness: Möglichst entspannt und gelassen durch den Tag! Stress ist heute tabu.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Heute könnte es ziemlich heiß werden. Packen Sie Chancen am Schopf!

Heute könnte es ziemlich heiß werden. Packen Sie Chancen am Schopf! Beruf: Prüfen Sie erst alle Möglichkeiten genau, bevor Sie sich entscheiden!

Prüfen Sie erst alle Möglichkeiten genau, bevor Sie sich entscheiden! Fitness: An Energie mangelt es nicht. Trotzdem möglichst konzentriert handeln!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Werden Sie mal ein bisschen mutiger. Sie sind schon bald sehr gefragt.

Werden Sie mal ein bisschen mutiger. Sie sind schon bald sehr gefragt. Beruf: Tun Sie einfach, was heute zu erledigen ist, ohne Einwände und Kritik!

Tun Sie einfach, was heute zu erledigen ist, ohne Einwände und Kritik! Fitness: Legen Sie etwas an Tempo zu, aber überfordern Sie Ihre Nerven nicht!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Ein bisschen cooler und lockerer, auch wenn man sich stürmisch gibt!

Ein bisschen cooler und lockerer, auch wenn man sich stürmisch gibt! Beruf: Reagieren Sie nicht launisch oder bockig! Machen Sie freundlich mit!

Reagieren Sie nicht launisch oder bockig! Machen Sie freundlich mit! Fitness: Flott, aber nicht kämpferisch! Mehr Bewegung hilft, Unruhe abzubauen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Kommen Sie entschlossen zur Sache! Sie wissen, was man sich wünscht.

Kommen Sie entschlossen zur Sache! Sie wissen, was man sich wünscht. Beruf: Vergessen Sie Ihre Einwände, schließen Sie sich neuen Initiativen an!

Vergessen Sie Ihre Einwände, schließen Sie sich neuen Initiativen an! Fitness: Sich auch heute wieder einmal sportlich zu beweisen, tut sicher gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Venus und Mond sind Ihnen sehr gewogen. Genießen Sie die Sympathien!

Venus und Mond sind Ihnen sehr gewogen. Genießen Sie die Sympathien! Beruf: Werden Sie nicht ungeduldig, bewahren Sie in Verhandlungen mehr Ruhe!

Werden Sie nicht ungeduldig, bewahren Sie in Verhandlungen mehr Ruhe! Fitness: Geben Sie bloß nicht zu viel Gas! Die Mars-Opposition rät zu Vorsicht.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Unternehmungslustig statt griesgrämig! Man braucht heute mehr Action.

Unternehmungslustig statt griesgrämig! Man braucht heute mehr Action. Beruf: Teamgeist ist heute besonders wichtig, um gute Lösungen zu kreieren.

Teamgeist ist heute besonders wichtig, um gute Lösungen zu kreieren. Fitness: Überwinden Sie sich zu mehr Bewegung, aber nicht gleich zu ehrgeizig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Bloß nicht wieder zu vorlaut! Wählen Sie Ihre Worte viel achtsamer!

Bloß nicht wieder zu vorlaut! Wählen Sie Ihre Worte viel achtsamer! Beruf: Wer sich als Teamworker erweist, kommt mit anderen viel besser klar.

Wer sich als Teamworker erweist, kommt mit anderen viel besser klar. Fitness: Treiben Sie wieder etwas mehr Sport! Aber vorher richtig aufwärmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.