Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 02.07.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Nehmen Sie aufregende, unterhaltsame Begegnungen nicht zu ernst!

Nehmen Sie aufregende, unterhaltsame Begegnungen nicht zu ernst! Beruf: Bestehen Sie nicht auf geplanten Vorhaben! Es kann Änderungen geben.

Bestehen Sie nicht auf geplanten Vorhaben! Es kann Änderungen geben. Fitness: Mehr Abwechslung tut gut, lassen Sie sich daher ein wenig ablenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Wenn Sie heute auf stur schalten, könnten Sie eine Chance verspielen.

Wenn Sie heute auf stur schalten, könnten Sie eine Chance verspielen. Beruf: Legen Sie Ihre Scheuklappen ab und gehen Sie auf Ideen anderer ein!

Legen Sie Ihre Scheuklappen ab und gehen Sie auf Ideen anderer ein! Fitness: Sie sollten unbedingt mehr Humor entwickeln, um Streit zu vermeiden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Unbeschwert und kontaktfreudig! So finden Sie heute offene Türen vor.

Unbeschwert und kontaktfreudig! So finden Sie heute offene Türen vor. Beruf: Konfliktlösungen brauchen Geduld und großes strategisches Feingefühl.

Konfliktlösungen brauchen Geduld und großes strategisches Feingefühl. Fitness: Überfordern Sie sich und andere nicht! Zeit und Kräfte klug einteilen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Man kann auch Sympathien verschenken, ohne etwas dafür zu erwarten.

Man kann auch Sympathien verschenken, ohne etwas dafür zu erwarten. Beruf: Nehmen Sie überraschende Lösungen an, um Probleme endlich beizulegen!

Nehmen Sie überraschende Lösungen an, um Probleme endlich beizulegen! Fitness: Wer alles ein wenig lockerer nimmt, fühlt sich bestimmt viel besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Geben Sie lieber mal nach, statt die Stimmung eigensinnig zu trüben!

Geben Sie lieber mal nach, statt die Stimmung eigensinnig zu trüben! Beruf: Konfrontationen schaden Ihnen nur selbst. Geben Sie das Kommando ab!

Konfrontationen schaden Ihnen nur selbst. Geben Sie das Kommando ab! Fitness: Besinnen Sie sich auf Ihre Souveränität, nehmen Sie Pannen mit Humor!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Denken Sie nicht ständig voraus, lassen Sie sich doch mal überraschen!

Denken Sie nicht ständig voraus, lassen Sie sich doch mal überraschen! Beruf: Unerwartete Veränderung? Zulassen statt bremsen, neugierig statt stur!

Unerwartete Veränderung? Zulassen statt bremsen, neugierig statt stur! Fitness: Viel mehr Bewegung und auch mehr Abwechslung. Neue Impulse annehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Genießen Sie es, gut anzukommen, ohne gleich leichtsinnig zu werden!

Genießen Sie es, gut anzukommen, ohne gleich leichtsinnig zu werden! Beruf: Vorurteile loslassen! Aufeinander zuzugehen ermöglich Problemlösungen.

Vorurteile loslassen! Aufeinander zuzugehen ermöglich Problemlösungen. Fitness: Wohltuendes Motivationshoch. Bleiben Sie trotzdem auf dem Teppich!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Reagieren Sie gelassen auf unerwartete Veränderungen, nicht impulsiv!

Reagieren Sie gelassen auf unerwartete Veränderungen, nicht impulsiv! Beruf: Auf Konfrontationskurs zu gehen, ist unsinnig. Pragmatisch handeln!

Auf Konfrontationskurs zu gehen, ist unsinnig. Pragmatisch handeln! Fitness: Lassen Sie sich nicht verrückt machen! Erst mal kühlen Kopf bewahren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Wer geistreich ist, kommt sicher gut an. Nur keine großen Erwartungen!

Wer geistreich ist, kommt sicher gut an. Nur keine großen Erwartungen! Beruf: Erweitern Sie Ihre Ideensammlung, überdenken Sie aber alles genauer!

Erweitern Sie Ihre Ideensammlung, überdenken Sie aber alles genauer! Fitness: Geselligkeit steigert die Lebensfreude. Aber in vernünftigem Rahmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Legen Sie keine strengen Maßstäbe an! Genießen Sie den Augenblick!

Legen Sie keine strengen Maßstäbe an! Genießen Sie den Augenblick! Beruf: Veränderung zulassen! Wer den Blickwinkel wechselt, profitiert davon.

Veränderung zulassen! Wer den Blickwinkel wechselt, profitiert davon. Fitness: Stur an Plänen festzuhalten bringt nichts. Flexibilität ist gefordert.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Bereit, Ansprüche, die man stellt, zu erfüllen? Dann kann es klappen.

Bereit, Ansprüche, die man stellt, zu erfüllen? Dann kann es klappen. Beruf: Bloß nicht wieder zu eigenwillig! Sie sollten sich an Vorgaben halten.

Bloß nicht wieder zu eigenwillig! Sie sollten sich an Vorgaben halten. Fitness: Neue Motivation und Ideen? Dann endlich mit mehr Disziplin ans Werk!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.