Juli 2026: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers

Star-Astrologin Gerda Rogers gewährt Ihnen einen exklusiven Blick in die Sterne. Erfahren Sie, was im Juli auf Ihr Sternzeichen zukommt.

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Der Juli 2026 hält für jedes Sternzeichen einzigartige Chancen und Herausforderungen bereit. Ob Liebe, Gesundheit oder beruflicher Erfolg: Erfahren Sie, was der Juli für Sie bereithält und wie Sie die astrologischen Strömungen optimal nutzen können. Wir verraten, wie sich die Energie der Sterne auf Ihr Sternzeichen auswirkt.

Liebe, Gesundheit & Erfolg: Das Juli-Monatshoroskop von Gerda Rogers

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Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Bis 9.7. regieren Lebensfreude und Leichtigkeit. Freuen Sie sich auf nette Urlaubsflirts! Danach ist aber wieder die Vernunft am Wort und erwartet Alltagstauglichkeit.

Gesundheit: Mars stimuliert Ihren Bewegungsdrang, Jupiter bringt einen neuen Motivationsschub. Sie sind jetzt sicher sehr agil, achten Sie aber darauf, dass es des Guten nicht zu viel wird!

Beruf: Merkur ist bis 23.7. immer noch rückläufig. Gehen Sie kein finanzielles Risiko ein und prüfen Sie Angebote besonders kritisch. Bleiben Sie auf der sicheren Seite!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Ab dem 10.7. stehen Sie wieder ganz hoch im Kurs. Gehen Sie mit dieser Gunst nicht zu nachlässig um! Gemeinsam unterwegs zu sein, ist der Liebe besonders förderlich.

Gesundheit: Trägheit hat ausgedient, es wird Zeit, an Ihrer Beweglichkeit zu arbeiten. Es liegen auch die richtigen Energien in der Luft, um zu reisen und die Welt zu erkunden.

Beruf: Unter dem rückläufigen Merkur könnten bis 23.7. Kurskorrekturen anstehen. Überprüfen Sie alles sehr genau und schieben Sie größere Entscheidungen lieber noch auf!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Lassen Sie bis 9.7. Lust und Lebensfreude regieren! Danach wird es Zeit, sich endlich auch als alltagstauglich zu erweisen. Stellen Sie sich, statt wieder zu fliehen!

Gesundheit: Mars in Ihrem Zeichen bringt Ihnen einen enormen Energieschub. Da heißt es nur aufpassen, dass der Stress nicht überhandnimmt. Ein sportliches Ventil wäre ideal.

Beruf: Unter dem rückläufigen Merkur ist bis 23.7. Zurückhaltung geboten. Seien Sie auf Widerstände und offene finanzielle Fragen gefasst und legen Sie sich nicht voreilig fest!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Ein lustiger Familienurlaub könnte wieder mehr Sonnenschein in bewährtes Miteinander bringen. Für Singles gibt es sicher nette Sommerflirts, erwarten Sie nur nicht mehr!

Gesundheit: Jetzt kommt auch wieder viel mehr Leichtigkeit auf, allerdings sollten Sie Ihren Nerven und Ihrer Konzentration nicht zu viel zumuten. Stress möglichst reduzieren!

Beruf: Geben Sie sich bis 23.7. Zeit, sich ausgiebig zu informieren und sich kompetenten Rat zu holen, und noch keine wichtigen Entscheidungen oder Vereinbarungen zu treffen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Jetzt beginnt die Hochsaison für heiße Urlaubsflirts. Gebundene werden die heißen Nächte unter südlicher Sonne mit Ihrem Herzblatt sicher auch zu genießen wissen.

Gesundheit: Jupiter steht Ihnen von nun an ein ganzes Jahr lang zur Seite und verleiht Ihnen enormen Schwung. Jetzt wird alles wieder leichter. Mehr Bewegung und viel frische Luft!

Beruf: Rückläufiger Merkur bis 23.7. Unterschreiben Sie bis dahin keine Verträge und nehmen Sie sich Bedenkzeit! Mit einer pragmatischen Haltung fahren Sie jetzt am besten.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Unter dem Zwillinge-Mars könnte einige Unruhe aufkommen. Ab dem 10.7. ist man Ihnen aber auch besonders zugeneigt. Lassen Sie sich nicht auf riskante Abenteuer ein!

Gesundheit: Es wird Zeit, Urlaub zu machen oder eine Erholungspause einzulegen, um den unruhigen und anstrengenden Wochen unter dem Zwillinge-Mars ein Schnippchen zu schlagen.

Beruf: Merkur ist bis 23.7. wieder rückläufig und daher ist es bestimmt klüger, anstehende Entscheidungen noch etwas zu vertagen. Finanziell haben Sie alles bestens im Griff.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Mars stimuliert Ihre Neugier und auch die Lust zu flirten. Da ist Spaß bis 9.7. garantiert. Danach könnte Sie allerdings die Stimme der Vernunft wieder einholen.

Gesundheit: Mars bringt Ihnen einen Energieschub, Jupiter stärkt Ihre Zuversicht. Bündeln Sie aber Ihre Kräfte, statt sich zu verausgaben, um über größere Reserven zu verfügen.

Beruf: Bis 23.7. ist Merkur wieder rückläufig: Beginnen Sie jetzt nichts Neues! Nutzen Sie die Zeit lieber für notwendige Bereinigungen und um sich besser zu organisieren!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Legen Sie ein bisschen mehr Leichtigkeit an den Tag und genießen Sie nette Sommerflirts! Für die Belebung von Partnerschaften sind anregende Reisen das beste Rezept.

Gesundheit: Jetzt dürfen Sie lernen, etwas mehr Leichtigkeit zu entwickeln und sich nicht immer mit aller Kraft ins Zeug zu legen. Spaß und Lebensfreude fordern Ihre Rechte ein!

Beruf: Bis 23.7. sollten Sie alles sehr genau kontrollieren, um unter dem rückläufigen Merkur Fehler und Rückschläge auszuschließen. Rechnen Sie lieber noch einmal nach!

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Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Vielleicht stellt Ihnen jetzt die Mars-Opposition die Rute ins Fenster. Wenn Sie nicht vernünftig einlenken, droht Frust. Es könnte auch zu echten Beziehungskrisen kommen.

Gesundheit: Jupiter beflügelt zwar Ihre Motivation, aber unter der Mars-Opposition ist trotzdem erhöhte Vorsicht geboten. Sie könnten schneller außer Atem geraten, als Sie denken.

Beruf: Die Mars-Opposition könnte sehr herausfordernd werden. Bewahren Sie kühlen Kopf und nehmen Sie unter dem rückläufigen Merkur keine gravierenden Änderungen vor!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Unter der freundlichen Jungfrau-Venus ist man Ihnen wieder sehr gewogen, allerdings besteht jetzt auch die Gefahr, aneinander vorbeizureden. Seien Sie ein bisschen geduldiger!

Gesundheit: Machen Sie Urlaub, gehen Sie auf Reisen und genießen Sie die Leichtigkeit, die von Mars im Zeichen Zwillinge propagiert wird. Gönnen Sie nur Ihren Nerven mehr Ruhe.

Beruf: Kommunikation ist das Gebot der Stunde. Je mehr Sie sich mit anderen abstimmen und auf deren Know-how vertrauen, desto besser läuft es. Nur nicht zu voreilig bis 23.7.!

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Liebe: Haben Sie etwas mit Familienplanung am Hut? Wenn nicht, dann ersparen Sie sich lieber Ärger und bleiben noch in Deckung. Speziell unter der Venus-Opposition ab 14.7.!

Gesundheit: Sie können wieder volle Fahrt aufnehmen. Mars im Zeichen Zwillinge schenkt Ihnen nicht nur Kraft, sondern auch jene Leichtigkeit, die Sie für Ihr Wohlbefinden brauchen.

Beruf: Erhöhte Vorsicht bis 23.7.! Entscheidungen, die Sie unter dem rückläufigen Merkur treffen, könnten sich bald als Fehlgriff erweisen. Nehmen Sie sich mehr Bedenkzeit!

Fische (20. Februar – 20. März)

Liebe: Regt sich jetzt das Bedürfnis nach mehr Ruhe und Rückzug? Nehmen Sie sich, was Sie brauchen, um sich wohler zu fühlen. Ein bisschen Dolce Vita täte Ihnen aber auch gut.

Gesundheit: Jetzt sollten Sie sich in einen erholsamen Urlaub verabschieden, um dem Stress und der Hektik unter dem Zwillinge-Mars zu entrinnen. Tanken Sie jedenfalls sehr viel Frischluft!

Beruf: Die herausfordernde Phase unter dem Zwillinge-Mars und dem rückläufigen Merkur bis 23.7. legt Ihnen eine längere Nachdenkpause nahe. Machen Sie einfach mal Urlaub!

Neuer Monat, neue Möglichkeiten!