Vollmond am 30. Juni 2026: Diese Sternzeichen erleben einen Wendepunkt in der Liebe

Der Vollmond am 30. Juni bringt astrologisch jede Menge Bewegung. Für drei Sternzeichen könnte er sogar zum Wendepunkt in der Liebe werden.

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Der Vollmond am 30. Juni hat es astrologisch in sich. Während der Mond im bodenständigen Steinbock steht und nach Klarheit verlangt, wechselt gleichzeitig Jupiter in den Löwen, ein seltenes Ereignis, das nur etwa alle zwölf Jahre stattfindet. Gleichzeitig sorgt der rückläufige Merkur im Krebs dafür, dass alte Gefühle und ungeklärte Gespräche wieder an die Oberfläche kommen. Für viele bedeutet das: Es wird Zeit, auszusprechen, was schon lange im Herzen liegt. Vor allem drei Sternzeichen könnten jetzt einen entscheidenden Wendepunkt in der Liebe erleben.

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Löwe (23. Juli – 23. August)

Für Löwen beginnt rund um den 30. Juni astrologisch ein völlig neuer Abschnitt. Mit Jupiter, der in Ihr Sternzeichen wechselt, startet ein neuer zwölfjähriger Zyklus und der könnte auch Ihr Liebesleben ordentlich in Bewegung bringen. Der Vollmond im Steinbock hilft dabei, Wunsch und Wirklichkeit voneinander zu unterscheiden. Oberflächliche Flirts verlieren ihren Reiz. Stattdessen wächst die Sehnsucht nach einer Verbindung mit Zukunft und Tiefe. Wenn Sie offen für Neues sind und ehrlich sagen, was Sie sich wünschen, stehen die Sterne günstig.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Für den Krebs wird dieser Vollmond besonders intensiv. Da der Vollmond dem Sternzeichen direkt gegenübersteht, geraten Beziehungen und Gefühle jetzt stärker in den Fokus. Gleichzeitig bringt der rückläufige Merkur längst verdrängte Emotionen zurück. Vielleicht gibt es endlich ein Gespräch, das schon viel zu lange aufgeschoben wurde. Vielleicht trauen Sie sich endlich, auszusprechen, was Sie wirklich fühlen. Wer in einer Beziehung ist, kann dadurch neue Nähe schaffen. Singles wiederum könnten gerade jetzt jemandem begegnen, bei dem sich von Anfang an alles überraschend vertraut anfühlt.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Beim Skorpion dreht sich in diesen Tagen alles um Ehrlichkeit. Der rückläufige Merkur bringt Themen zurück, die vielleicht lange unausgesprochen geblieben sind. Der Vollmond sorgt nun dafür, dass vieles klarer wird. Das muss kein großes Drama sein. Manchmal reicht schon ein ehrliches Gespräch oder ein kleiner Moment der Erkenntnis, damit sich plötzlich alles verändert. Singles könnten ausgerechnet jetzt jemanden kennenlernen, der sich anders anfühlt als alle Begegnungen zuvor. Vertrauen Sie ruhig Ihrem Bauchgefühl, es könnte Sie diesmal genau in die richtige Richtung führen.

Halbe Sachen haben jetzt wenig Platz. Wer mutig ausspricht, was ihn bewegt, könnte den Grundstein für einen neuen Abschnitt in der Liebe legen, ganz egal, ob in einer bestehenden Beziehung oder bei einer neuen Begegnung.