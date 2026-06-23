Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.6.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Mit wem soll es wohin gehen? Klärung braucht geduldige Aussprachen.

Mit wem soll es wohin gehen? Klärung braucht geduldige Aussprachen. Beruf: Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre Planung und sinnvolle Korrekturen!

Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihre Planung und sinnvolle Korrekturen! Fitness: Setzen Sie Ihre Kräfte wohlüberlegt ein: Konzentration statt Tempo!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Gehen Sie überlegt auf Fragen ein, statt ungeduldig zu reagieren!

Gehen Sie überlegt auf Fragen ein, statt ungeduldig zu reagieren! Beruf: Hören Sie aufmerksam zu und lenken Sie in Konflikten konstruktiv ein!

Hören Sie aufmerksam zu und lenken Sie in Konflikten konstruktiv ein! Fitness: Geben Sie Ihren Widerstand auf und nehmen Sie lieber mal Hilfe an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Es kommt auf eine klare Haltung an. Denken Sie gewissenhaft nach!

Es kommt auf eine klare Haltung an. Denken Sie gewissenhaft nach! Beruf: Tauschen Sie sich mit anderen gründlicher aus, bevor Sie loslegen!

Tauschen Sie sich mit anderen gründlicher aus, bevor Sie loslegen! Fitness: Eile mit Weile! Lieber etwas langsamer, dafür aber gut organisiert!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus! Miteinander zu reden ist angesagt.

Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus! Miteinander zu reden ist angesagt. Beruf: Kommunikation braucht gutes Timing. Drängen Sie nicht mit Ihren Ideen!

Kommunikation braucht gutes Timing. Drängen Sie nicht mit Ihren Ideen! Fitness: Stress abschütteln und konzentriert voran! Weniger und sorgfältiger!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Nehmen Sie Denkanstöße und Kritik an, statt beleidigt zu reagieren!

Nehmen Sie Denkanstöße und Kritik an, statt beleidigt zu reagieren! Beruf: Es wäre taktisch klug, Fehler zuzugeben, um Spannungen aufzulösen!

Es wäre taktisch klug, Fehler zuzugeben, um Spannungen aufzulösen! Fitness: Überfordern Sie sich nicht! Nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Gehen Sie über Interessen des Partners nicht hinweg, hören Sie zu!

Gehen Sie über Interessen des Partners nicht hinweg, hören Sie zu! Beruf: Nicht zu eilig! Zeit für gründliche Analyse und Planung muss sein.

Nicht zu eilig! Zeit für gründliche Analyse und Planung muss sein. Fitness: Wenn Sie sich mehr Zeit lassen, können Sie sich besser konzentrieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Man wünscht sich mehr Klarheit. Aussprachen sind heute sehr wichtig.

Man wünscht sich mehr Klarheit. Aussprachen sind heute sehr wichtig. Beruf: Innehalten und alles viel genauer überprüfen, um Fehler zu vermeiden!

Innehalten und alles viel genauer überprüfen, um Fehler zu vermeiden! Fitness: Sehr guter Tag für regenerative Maßnahmen. Physisch und auch mental.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Gute Chancen, Ihre Wünsche zu vermitteln, wenn Sie geduldiger sind.

Gute Chancen, Ihre Wünsche zu vermitteln, wenn Sie geduldiger sind. Beruf: Bringen Sie Ihre Ideen diplomatisch ein, dann finden sie auch Gehör!

Bringen Sie Ihre Ideen diplomatisch ein, dann finden sie auch Gehör! Fitness: Setzen Sie sich vernünftige Grenzen! Konzentration auf Vorrangiges!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Leiser und achtsam! Wer nicht zuhören kann, nährt Missverständnisse.

Leiser und achtsam! Wer nicht zuhören kann, nährt Missverständnisse. Beruf: Mit Zeitdruck stiften Sie nur Verwirrung. Überdenken Sie Ihre Pläne!

Mit Zeitdruck stiften Sie nur Verwirrung. Überdenken Sie Ihre Pläne! Fitness: Lieber mal innehalten, einen Schritt zurück und Anregungen aufgreifen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Funktionierendes Miteinander braucht auch mal einfühlsame Gespräche.

Funktionierendes Miteinander braucht auch mal einfühlsame Gespräche. Beruf: Nehmen Sie Ideen und Anregungen aus Meetings und Brainstormings an!

Nehmen Sie Ideen und Anregungen aus Meetings und Brainstormings an! Fitness: Keinen Stress, mehr Entspannung und Schlaf, um Ihre Nerven zu stärken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Setzen Sie sich nicht unter Entscheidungsdruck, denken Sie noch nach!

Setzen Sie sich nicht unter Entscheidungsdruck, denken Sie noch nach! Beruf: Wenn Sie sich Zeit zum Reden nehmen, lassen sich Probleme eher lösen.

Wenn Sie sich Zeit zum Reden nehmen, lassen sich Probleme eher lösen. Fitness: Langsam, achtsam und konzentriert! Erst genau schauen, dann handeln!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.