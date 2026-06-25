Vollmond und rückläufiger Merkur: Diese Sternzeichen müssen jetzt stark sein

Ende Juni 2026 serviert uns das Universum einen astrologischen Doppelschlag, der es in sich hat. Ein intensiver Vollmond trifft auf den rückläufigen Merkur. Emotionale Achterbahnfahrten, plötzliche Ex-Comebacks und knallharte Realitätschecks stehen auf der Tagesordnung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine turbulente Zeit kommt auf uns zu. Ein kraftvoller Vollmond trifft auf den rückläufigen Merkur und genau diese seltene Konstellation gilt als emotionaler Ausnahmezustand. Gefühle kochen hoch, alte Themen drängen zurück an die Oberfläche, Missverständnisse häufen sich und selbst längst abgeschlossene Beziehungen könnten plötzlich wieder für Gesprächsstoff sorgen. Welche Energien jetzt auf uns wirken und welche Sternzeichen besonders starke Nerven brauchen, verraten wir hier.

Was passiert am Sternenhimmel?

© Getty Images

Das kosmische Chaos beginnt am 29. Juni 2026: Der Kommunikationsplanet Merkur startet seine gefürchtete rückläufige Phase (Retrograde) und das ausgerechnet im hochsensiblen Wasserzeichen Krebs. Wenn Merkur rückwärtsläuft, sind Technik-Pannen, Missverständnisse und Reiseverzögerungen ohnehin vorprogrammiert. Im Zeichen Krebs wird das Ganze jedoch extrem emotional: Alte Familiengeschichten, Nostalgie und ungelöste Konflikte aus der Vergangenheit kochen plötzlich wieder hoch.

Als wäre das nicht genug, erreicht am 30. Juni 2026 der Vollmond, auch bekannt als "Erdbeermond", seinen strahlenden Höhepunkt im Steinbock. Der Steinbock-Vollmond ist das absolute Gegenteil zur weichen Krebs-Energie: Er fordert von uns Disziplin, das Setzen von harten Grenzen und eine ehrliche Bestandsaufnahme unserer Karriere- und Lebensziele.

Dieser Mix aus Emotion (Krebs) und Realität (Steinbock) erzeugt ein gewaltiges Spannungsfeld. Vor allem diese vier Sternzeichen müssen sich jetzt warm anziehen:

Diese Sternzeichen brauchen jetzt starke Nerven

© Getty Images

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Für Krebse wird dieser astrologische Cocktail zur absoluten Meisterprüfung. Da Merkur direkt in Ihrem eigenen Zeichen rückläufig wird, fühlen Sie die Verwirrung und die emotionale Flut am intensivsten. Sie könnten sich missverstanden fühlen oder neigen dazu, sich Dinge extrem zu Herzen zu nehmen. Gleichzeitig beleuchtet der Steinbock-Vollmond Ihren Beziehungssektor und fordert Sie auf, endlich klare Grenzen zu ziehen. Ihr Mantra lautet jetzt: Nicht in Erinnerungen schwelgen und nicht dem Ex-Partner schreiben.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Lieber Steinbock, dieser intensive Vollmond leuchtet direkt in Ihrem Zeichen. Er zwingt Sie dazu, Ihre Ambitionen und Ihr Pflichtgefühl zu überprüfen. Sie wollen jetzt vorwärtskommen und Ergebnisse sehen, doch der rückläufige Merkur bremst Sie aus und wirft Ihre Zeitpläne durcheinander. Wenn Projekte ins Stocken geraten, reagieren Sie schnell frustriert. Lassen Sie die Kontrolle los. Sie können das Tempo des Universums nicht erzwingen.

Widder (21. März – 20. April)

Als feuriger Widder hassen Sie Stillstand. Doch genau dazu zwingt Sie die aktuelle Krebs/Steinbock-Achse. Diese Planetenstellung triggert bei Ihnen die wichtigen Themen Karriere (Steinbock) und Zuhause (Krebs). Während Sie beruflich unter dem Vollmond unter hohem Leistungsdruck stehen, sorgt der rückläufige Merkur im privaten Bereich für Missverständnisse und familiäre Spannungen. Sie fühlen sich zerrissen. Vermeiden Sie deshalb impulsive Entscheidungen. Atmen Sie tief durch, bevor Sie im Büro oder am Esstisch explodieren.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Ihr Herrscherplanet ist der Merkur. Das bedeutet: Wann immer dieser rückläufig ist, steht Ihre Welt kopf. Diesmal geschieht das allerdings in der tiefen Gefühlswelt des Krebses, ein Terrain, das Ihnen als luftig-rationales Zeichen extrem unbequem ist. Anstatt Probleme einfach wegzureden, sind Sie gezwungen, sich Ihren Verletzlichkeiten und echten Gefühlen zu stellen. Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Und ganz profan: Machen Sie unbedingt Backups von all Ihren elektronischen Geräten.