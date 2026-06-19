Astro-Woche
20.6. – 26.6.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Venus stimuliert die Liebe. Bestehen Sie nur nicht auf Ihren Erwartungen, seien Sie vernünftig und kompromissbereit! Speziell am Montag und Dienstag.
- Gesundheit: Ihre Nerven sind Ihre Schwachstelle. Sie brauchen mehr Entspannung. Und weniger Ehrgeiz ab Mittwoch!
- Beruf: Gehen Sie bis Dienstag Streit aus dem Weg. Geduldige Einigung könnte ab Mittwoch gelingen.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Unter der Löwe-Venus sollten Sie sich nachgiebiger, toleranter und großzügiger zeigen. Wer auf stur schaltet, könnte ab Mittwoch das Nachsehen haben.
- Gesundheit: Gute Energie bis Dienstag, wenn Sie Maß halten und sich nicht verausgaben. Ab Mittwoch kürzertreten!
- Beruf: Denken Sie an Ihre Finanzen und seien Sie kompromissbereit, statt Ihren Kopf durchzusetzen!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Singles sollten sich für Montag oder Dienstag verabreden, da kommen Sie bestimmt gut an. Geduldig miteinander zu reden, ist ab Mittwoch am wichtigsten.
- Gesundheit: Eine gute Woche für Ihr Wohlbefinden. Vor allem mental sind Sie von Mittwoch bis Freitag in Bestform.
- Beruf: Für Vorstellungstermine sind Montag und Dienstag ideal, für Prüfungen Mittwoch bis Freitag.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Jetzt bloß nicht zu mimosenhaft oder kleinlich! Zeigen Sie sich unter der Löwe-Venus möglichst souverän und selbstbewusst! Weltgewandtheit gefällt.
- Gesundheit: Schonen Sie sich ein bisschen am Montag und Dienstag! Ab Mittwoch steigt Ihre Formkurve wieder an.
- Beruf: Für wichtige Termine und Verhandlungen sind Sie von Mittwoch bis Freitag bestens gerüstet.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Nehmen Sie sich jetzt endlich wieder Zeit für die Liebe, aber ganz ohne Druck! Packen Sie Ihre Chancen einfach am Schopf! Man kommt sicher auf Sie zu.
- Gesundheit: Mit Ihren Energien sollten Sie jetzt sehr gut haushalten. Schalten Sie ab Mittwoch unbedingt zurück!
- Beruf: Geduldig zu reden und zu verhandeln ist erfolgsträchtiger als sich kämpferisch zu geben.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Ergreifen Sie am Wochenende die Initiative, aber ganz ohne Erwartungsdruck! Geben Sie sich als selbstbewusste Frau, die das Leben zu genießen weiß!
- Gesundheit: Eine gute Woche für Kuren und Diäten. Probieren Sie in Sachen Ernährung ruhig mal etwas Neues aus!
- Beruf: Es kommt auf strategisches Geschick an. Gründliches Verhandeln führt ab Mittwoch zum Erfolg.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Sie kommen wieder viel besser an, vor allem am Montag und Dienstag. Saturn fordert aber eine vernünftige Haltung ein. Also nicht leichtsinnig werden!
- Gesundheit: Ihre Nerven zu schonen, ist immer noch das oberste Gebot. Stress vor allem bis Dienstag reduzieren!
- Beruf: Warten Sie mit Gesprächen und Verträgen bis Mittwoch zu! Da sehen Sie sicher viel klarer.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Vorsicht, die Löwe-Venus könnte Eifersucht auf den Plan rufen. Seien Sie tolerant und souverän, vor allem von Mittwoch bis Freitag - ganz ohne Druck!
- Gesundheit: Physisch könnte es ab Mittwoch wieder sehr mühsam werden, seien Sie vorsichtig! Mental sind Sie top.
- Beruf: Lassen Sie sich auch da nicht auf Rivalitäten oder Machtkämpfe ein. Taktieren Sie geduldig!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Venus könnte Ihnen schon ab Montag wieder viel Freude bereiten. Sie kommen bestimmt hervorragend an. Halten Sie aber trotzdem vernünftige Grenzen ein!
- Gesundheit: Ihr Selbstvertrauen blüht voll auf. Gut, wenn Sie wieder mehr Zeit in Ihre Schönheit investieren.
- Beruf: Auch wenn Sie tolle neue Ideen haben, lässt sich noch nicht viel bewegen. Geduldig bleiben!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Das Wochenende wird Ihnen bereits neue Chancen eröffnen. Nur keine impulsiven Aktionen am Montag oder Dienstag! Gute Tage für Aussprachen ab Mittwoch.
- Gesundheit: Die Nervenbelastung kann sich immer wieder auf den Magen schlagen. Mehr Ruhe und vernünftig essen!
- Beruf: Meinungsverschiedenheiten können zu echten Kontroversen führen. Cool im Gespräch bleiben! Schalten Sie endlich zurück!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Erzwingen lässt sich jetzt nichts. Stehen Sie daher gelassen und souverän über den Dingen, wenn man Sie zu wenig beachtet! Die Zeit arbeitet für Sie.
- Gesundheit: Gute Form am Montag und Dienstag. Ab Mittwoch aber Fuß vom Gas und in jeder Hinsicht vorsichtiger!
- Beruf: Passen Sie sich an und vermeiden Sie Konfrontationen! Denken Sie einfach an Ihre Finanzen!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Verlassen Sie Ihre Komfortzone, denn die Liebe braucht jetzt das pulsierende Leben. Auch Gebundene sollten mehr Lebensfreude mit dem Partner teilen.
- Gesundheit: Sie sind nach wie vor in bestechender Form, vor allem mental, und ab Mittwoch besonders gut gerüstet.
- Beruf: Wer andere überzeugen will, muss jetzt mehr Eindruck schinden. Treten Sie selbstbewusst auf!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90
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