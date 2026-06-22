Gerda Rogers
So stehen Ihre Sterne am 23.6.2026
Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.
Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers
Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.
- Liebe: Reagieren Sie auf Verunsicherung mit kühlem Kopf, nicht emotionell!
- Beruf: Es geht um faire und vernünftige Lösungen. Rechnen Sie genauer nach!
- Fitness: Atmen Sie tief durch, statt schlechte Laune an anderen auszulassen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.
- Liebe: Achtsamer! Nehmen Sie Rücksicht auf die Wünsche Ihres Gegenübers!
- Beruf: Geduld gewinnt am Ende. Schlagen Sie am besten faire Kompromisse vor!
- Fitness: Möglichst ruhig und konzentriert kriegen Sie alles viel besser hin.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.
- Liebe: Weichen Sie Diskussionen aus, sonst sind Sympathien schnell verspielt.
- Beruf: Denken Sie über neue Vorschläge noch nach, statt sofort zu reagieren!
- Fitness: Es kommt nur darauf an, Maß zu halten. Alles ein wenig gemächlicher!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.
- Liebe: Ganz falscher Zeitpunkt, um den Partner vor Entscheidungen zu stellen.
- Beruf: Finanzielle Komplikationen? Klären Sie das unaufgeregt und freundlich!
- Fitness: Nehmen Sie alles ein wenig lockerer! Nicht schmollen, nicht streiten!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.
- Liebe: Entgegenkommen ist wichtig. Genau wie der Verzicht auf Diskussionen.
- Beruf: Etwas kompromissbereiter! Akzeptieren Sie Korrekturen an Ihren Ideen!
- Fitness: Ansprüche und Pensum lieber einschränken, Druck ist kontraproduktiv.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.
- Liebe: Rücksichtsvoller! Differenzen links liegen lassen, freundlich bleiben!
- Beruf: Meinungsverschiedenheiten? Bleiben Sie gesprächsbereit und sachlich!
- Fitness: Durchatmen, Nerven schonen, um ins innere Gleichgewicht zu kommen!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.
- Liebe: Vernünftiger und nachgiebig, damit der Verstand die Oberhand behält!
- Beruf: Ansprüche selbstkritisch überdenken, statt rechthaberisch zu agieren!
- Fitness: Friedlich und freundlich bleiben, dann fällt die Resonanz positiv aus!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.
- Liebe: Wer mit Widerspruch tolerant umgeht, hat bestimmt die besseren Karten.
- Beruf: Gut, wenn Sie die Dinge nüchterner sehen. Dann lässt sich alles lösen.
- Fitness: Es reicht, vernünftig einzulenken, um sich wieder wohler zu fühlen.
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.
- Liebe: Nicht schon wieder angriffslustig! Charmant kommen Sie viel besser an.
- Beruf: Sorgen Sie lieber für Kompromissbereitschaft, statt Streit zu suchen!
- Fitness: Heute sollten Sie Ihren Nerven mehr Ruhe gönnen. Entspannen Sie sich!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.
- Liebe: : Spannungen könnten sich weiter verstärken. Stecken Sie lieber zurück!
- Beruf: Bloß keine Rechthaberei! Auch Sie haben die Wahrheit nicht gepachtet.
- Fitness: Lieber eine Nachdenkpause mehr, um Aufregung und Ärger zu vermeiden!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.
- Liebe: Verführerisches Klima. Sie laufen aber Gefahr, sich blenden zu lassen.
- Beruf: Sorgen Sie für gerechte Lösungen – mit Ruhe, Verständnis und Charme.
- Fitness: Nicht ablenken und aufhalten lassen, um mehr Zeit für sich zu haben!
Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.
- Liebe: Stimmungsschwankungen? Lassen Sie sich nicht wieder verunsichern!
- Beruf: Halten Sie sich aus Streitigkeiten heraus! Aufregung lohnt sich nicht.
- Fitness: Wappnen Sie sich mit mehr Gelassenheit, gönnen Sie sich etwas Schönes!
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