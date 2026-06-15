Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 16.06.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Zurückhaltender und einfühlsamer, sonst überfordern Sie Ihr Gegenüber!

Zurückhaltender und einfühlsamer, sonst überfordern Sie Ihr Gegenüber! Beruf: Kritik muss nicht verletzend sein: Sachlich, freundlich, ermutigend!

Kritik muss nicht verletzend sein: Sachlich, freundlich, ermutigend! Fitness: Zügeln Sie heute Ihren Ehrgeiz und gehen Sie vor allem langsamer vor!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Fürsorglichkeit annehmen! Streicheleinheiten tun Ihnen bestimmt gut.

Fürsorglichkeit annehmen! Streicheleinheiten tun Ihnen bestimmt gut. Beruf: Achtsames Miteinander! Mit gutem Teamgeist läuft alles viel besser.

Achtsames Miteinander! Mit gutem Teamgeist läuft alles viel besser. Fitness: Tun Sie mehr für Ihr Wohlbefinden. Zeit nehmen, um sich zu pflegen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Gehen Sie mit Worten und vor allem mit Gefühlen etwas sorgsamer um!

Gehen Sie mit Worten und vor allem mit Gefühlen etwas sorgsamer um! Beruf: Gehen Sie heute sehr sorgfältig vor! Es könnte auf Details ankommen.

Gehen Sie heute sehr sorgfältig vor! Es könnte auf Details ankommen. Fitness: Achten Sie besser auf Ihre Ernährung und essen Sie vor allem in Ruhe!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie nicht kleinlich und klammern Sie nicht! Dann mag man Sie.

Seien Sie nicht kleinlich und klammern Sie nicht! Dann mag man Sie. Beruf: Bringen Sie Ihre Ideen ein! Es darf jetzt ruhig etwas kreativer sein.

Bringen Sie Ihre Ideen ein! Es darf jetzt ruhig etwas kreativer sein. Fitness: Selbstvertrauen gibt Kraft. Gehen Sie mit Widerständen mutiger um!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Man lässt sich gerne umsorgen. Nutzen Sie diese Chance einfühlsam!

Man lässt sich gerne umsorgen. Nutzen Sie diese Chance einfühlsam! Beruf: Seien Sie kooperativ, zeigen Sie Verständnis! Loben statt kritisieren!

Seien Sie kooperativ, zeigen Sie Verständnis! Loben statt kritisieren! Fitness: Weniger Druck, mehr Sorgfalt! Und lieber etwas länger nachdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Aufmerksamkeit ist wichtig. Fragen Sie, was Ihrem Gegenüber guttäte!

Aufmerksamkeit ist wichtig. Fragen Sie, was Ihrem Gegenüber guttäte! Beruf: Kollegialität kann punkten. Großzügigkeit weiß man sehr zu schätzen.

Kollegialität kann punkten. Großzügigkeit weiß man sehr zu schätzen. Fitness: Achten Sie besser auf Ihre Ernährung! Der Magen ist heute empfindlich.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Kein guter Tag für Ihre Ambitionen. Üben Sie sich tolerant in Geduld!

Kein guter Tag für Ihre Ambitionen. Üben Sie sich tolerant in Geduld! Beruf: Vermeiden Sie Streit! Teamgeist hochhalten und kooperativ einlenken!

Vermeiden Sie Streit! Teamgeist hochhalten und kooperativ einlenken! Fitness: Schonen Sie sich und verwöhnen Sie sich, dann verfliegt Frust bald!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Freuen Sie sich über nette Begegnungen, aber halten Sie mehr Abstand!

Freuen Sie sich über nette Begegnungen, aber halten Sie mehr Abstand! Beruf: Ihr Rat könnte wertvoll sein. Warten Sie aber, bis Sie gefragt werden.

Ihr Rat könnte wertvoll sein. Warten Sie aber, bis Sie gefragt werden. Fitness: Nehmen Sie sich Zeit, um mehr für Regeneration und Entspannung zu tun!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Ihre Chancen steigen ab heute. Vor allem, wenn Sie fürsorglich sind.

Ihre Chancen steigen ab heute. Vor allem, wenn Sie fürsorglich sind. Beruf: Rücksichtsvolles Verhalten kann den Teamgeist erheblich verbessern.

Rücksichtsvolles Verhalten kann den Teamgeist erheblich verbessern. Fitness: Langsamer und mehr Augenmerk auf gesunde Versorgung und Wohlbefinden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie großzügig und tolerant, dann könnte sich das Blatt wenden.

Seien Sie großzügig und tolerant, dann könnte sich das Blatt wenden. Beruf: Zuerst einen Schritt zurück, um notwendige Korrekturen vorzunehmen!

Zuerst einen Schritt zurück, um notwendige Korrekturen vorzunehmen! Fitness: Schonen Sie sich, weichen Sie Stress und Aufregungen großräumig aus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Aufmerksam und einfühlsam zuhören! Muntern Sie Ihren Partner auf!

Aufmerksam und einfühlsam zuhören! Muntern Sie Ihren Partner auf! Beruf: Wichtiger Tag, um genau nachzurechnen. Sie könnten sich verschätzen.

Wichtiger Tag, um genau nachzurechnen. Sie könnten sich verschätzen. Fitness: Tun Sie mehr für Ihr Wohlbefinden, auch mittels gesunder Ernährung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.