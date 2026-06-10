Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 11.06.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Ruhig bleiben! Ein ganz schlechter Zeitpunkt, um Konflikte zu schüren.

Ruhig bleiben! Ein ganz schlechter Zeitpunkt, um Konflikte zu schüren. Beruf: Lassen Sie Ihre Widerstände los! Wer nachgibt, fährt bestimmt besser.

Lassen Sie Ihre Widerstände los! Wer nachgibt, fährt bestimmt besser. Fitness: Sie sollten vorsichtiger werden. Durchatmen und in Ruhe nachdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Bemühen Sie sich geduldig um Beruhigung, statt impulsiv zu reagieren!

Bemühen Sie sich geduldig um Beruhigung, statt impulsiv zu reagieren! Beruf: Gehen Sie mit Meinungsverschiedenheiten diplomatisch und gelassen um!

Gehen Sie mit Meinungsverschiedenheiten diplomatisch und gelassen um! Fitness: Etwas entschlossener, wenn es darum geht, hilfsbereit mitanzupacken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ein wenig geduldiger mit Ihren Ambitionen! Nicht gleich zu viel Druck!

Ein wenig geduldiger mit Ihren Ambitionen! Nicht gleich zu viel Druck! Beruf: Bevor Sie an neue Initiativen denken, sollten Sie genauer nachrechnen.

Bevor Sie an neue Initiativen denken, sollten Sie genauer nachrechnen. Fitness: Sie sind heute sicher flott unterwegs. Daher sehr gut konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sie könnten an einen kritischen Punkt kommen. Einfach Ruhe bewahren!

Sie könnten an einen kritischen Punkt kommen. Einfach Ruhe bewahren! Beruf: Behalten Sie Ihre Meinung für sich, das erspart unproduktiven Ärger.

Behalten Sie Ihre Meinung für sich, das erspart unproduktiven Ärger. Fitness: Alles zu stressig und aufwühlend? Cool bleiben und erst mal relaxen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Es wäre nur destruktiv, Streit anzuzetteln. Nachzugeben ist klüger.

Es wäre nur destruktiv, Streit anzuzetteln. Nachzugeben ist klüger. Beruf: Keine schnellen Entscheidungen! Holen Sie erst kompetenten Rat ein!

Keine schnellen Entscheidungen! Holen Sie erst kompetenten Rat ein! Fitness: Nicht wieder gegen Windmühlen kämpfen! In der Ruhe liegt mehr Kraft.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Rechnen Sie mit impulsiven Reaktionen, gehen Sie gelassen damit um!

Rechnen Sie mit impulsiven Reaktionen, gehen Sie gelassen damit um! Beruf: Ungeduld verursacht Hektik. Genaue Kontrolle, um Fehler zu verhindern!

Ungeduld verursacht Hektik. Genaue Kontrolle, um Fehler zu verhindern! Fitness: Schach der inneren Unruhe! Konzentrieren und lieber mal innehalten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Emotionales Störfeuer? Gereizt zu reagieren, macht es nur schlechter.

Emotionales Störfeuer? Gereizt zu reagieren, macht es nur schlechter. Beruf: Mit Widerspruch machen Sie sicher nicht beliebt. Konstruktiv bleiben!

Mit Widerspruch machen Sie sicher nicht beliebt. Konstruktiv bleiben! Fitness: Nehmen Sie sich Zeit, um Ihr Gemüt abzukühlen und tief durchzuatmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Verzichten Sie auf Diskussionen! Die trüben nur sinnlos die Stimmung.

Verzichten Sie auf Diskussionen! Die trüben nur sinnlos die Stimmung. Beruf: Kein Tag, um vernünftige Lösungen zu finden. Nur nicht drängen lassen!

Kein Tag, um vernünftige Lösungen zu finden. Nur nicht drängen lassen! Fitness: Mehr Bewegung, um Energieüberschüsse loszuwerden. Aber ohne Risiko!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Geduldiger und einfühlsamer! Andere zu bedrängen ist keine gute Idee.

Geduldiger und einfühlsamer! Andere zu bedrängen ist keine gute Idee. Beruf: Ihre Tatkraft ist heute sicher gefragt. Aber langsam und kontrolliert!

Ihre Tatkraft ist heute sicher gefragt. Aber langsam und kontrolliert! Fitness: Nicht zu schnell loslegen! Teilen Sie sich Ihrer Kräfte vernünftig ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Bezähmen Sie Ihre Angriffslust, Sie könnten damit viel kaputtmachen!

Bezähmen Sie Ihre Angriffslust, Sie könnten damit viel kaputtmachen! Beruf: Gehen Sie mit Kritik und Herausforderungen möglichst konstruktiv um!

Gehen Sie mit Kritik und Herausforderungen möglichst konstruktiv um! Fitness: Heute einfach nur Ruhe bewahren! Morgen wird alles wieder leichter.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Lassen Sie sich bloß nicht dazu verleiten, Grenzen zu überschreiten!

Lassen Sie sich bloß nicht dazu verleiten, Grenzen zu überschreiten! Beruf: Aufregung liegt in der Luft. Reagieren Sie sachlich und freundlich!

Aufregung liegt in der Luft. Reagieren Sie sachlich und freundlich! Fitness: Etwas mehr Sport schadet Ihnen sicher nicht. Aber achtsam und maßvoll!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.