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Das sollten Sie in der Woche vom 8. Juni bis 14. Juni laut Mondkalender tun

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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 08.06. - 14.06.

Montag - 08. Juni 2026

  • Mond nimmt ab
  • Fische

An Fischetagen verträgt man Medikamente meistens schlechter. Deshalb sollten vorgeschriebene Mengen genauestens eingehalten werden.

Dienstag - 09. Juni 2026

  • Mond nimmt ab
  • Fische

Gutsitzende Schuhe sind immer wichtig und heute sind sie sogar ein Muss. Lassen Sie sich mit einer Fußreflexzonenmassage verwöhnen.

Mittwoch - 10. Juni 2026

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Der abnehmende Mond, ist grundsätzlich gut, für einen Zahnarztbesuch. Die Ausnahmen bilden Widder und Stier: wenn möglich, heute lieber vermeiden.

Donnerstag - 11. Juni 2026

  • Mond nimmt ab
  • Widder

Gehen Sie heute nicht "mit dem Kopf durch die Wand". Schwarz ist momentan nicht die geeignete Farbe. Meditation kann durch den Tag helfen.

Freitag - 12. Juni 2026

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Noch bis Montag eine gute Zeit für alle Reinigungsarbeiten. Rote Säfte verbessern das Blutbild. Mani- und Pediküre sind freitags immer am besten.

Samstag - 13. Juni 2026

  • Mond nimmt ab
  • Stier

Stiertage gelten als sensible Tage für Allergiker. Hals und Mandeln können schneller anschwellen. Weniger tierisches Eiweiß kann in dieser Zeit wohltuend wirken.

Sonntag - 14. Juni 2026

  • Mond nimmt ab
  • Zwillinge

Bei Unruhe hilft es, den Tag gut zu strukturieren. Auch eine Daumenmassage kann einen nervösen Magen beruhigen. Ein Waldspaziergang oder die Farbe Grün fördern das innere Gleichgewicht.

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