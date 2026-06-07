Das sollten Sie in der Woche vom 8. Juni bis 14. Juni laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 08.06. - 14.06.

Montag - 08. Juni 2026

Mond nimmt ab

Fische

An Fischetagen verträgt man Medikamente meistens schlechter. Deshalb sollten vorgeschriebene Mengen genauestens eingehalten werden.

Dienstag - 09. Juni 2026

Mond nimmt ab

Fische

Gutsitzende Schuhe sind immer wichtig und heute sind sie sogar ein Muss. Lassen Sie sich mit einer Fußreflexzonenmassage verwöhnen.

Mittwoch - 10. Juni 2026

Mond nimmt ab

Widder

Der abnehmende Mond, ist grundsätzlich gut, für einen Zahnarztbesuch. Die Ausnahmen bilden Widder und Stier: wenn möglich, heute lieber vermeiden.

Donnerstag - 11. Juni 2026

Mond nimmt ab

Widder

Gehen Sie heute nicht "mit dem Kopf durch die Wand". Schwarz ist momentan nicht die geeignete Farbe. Meditation kann durch den Tag helfen.

Freitag - 12. Juni 2026

Mond nimmt ab

Stier

Noch bis Montag eine gute Zeit für alle Reinigungsarbeiten. Rote Säfte verbessern das Blutbild. Mani- und Pediküre sind freitags immer am besten.

Samstag - 13. Juni 2026

Mond nimmt ab

Stier

Stiertage gelten als sensible Tage für Allergiker. Hals und Mandeln können schneller anschwellen. Weniger tierisches Eiweiß kann in dieser Zeit wohltuend wirken.

Sonntag - 14. Juni 2026

Mond nimmt ab

Zwillinge

Bei Unruhe hilft es, den Tag gut zu strukturieren. Auch eine Daumenmassage kann einen nervösen Magen beruhigen. Ein Waldspaziergang oder die Farbe Grün fördern das innere Gleichgewicht.