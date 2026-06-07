KW 24
Das sollten Sie in der Woche vom 8. Juni bis 14. Juni laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 08.06. - 14.06.
Montag - 08. Juni 2026
- Mond nimmt ab
- Fische
An Fischetagen verträgt man Medikamente meistens schlechter. Deshalb sollten vorgeschriebene Mengen genauestens eingehalten werden.
Dienstag - 09. Juni 2026
- Mond nimmt ab
- Fische
Gutsitzende Schuhe sind immer wichtig und heute sind sie sogar ein Muss. Lassen Sie sich mit einer Fußreflexzonenmassage verwöhnen.
Mittwoch - 10. Juni 2026
- Mond nimmt ab
- Widder
Der abnehmende Mond, ist grundsätzlich gut, für einen Zahnarztbesuch. Die Ausnahmen bilden Widder und Stier: wenn möglich, heute lieber vermeiden.
Donnerstag - 11. Juni 2026
- Mond nimmt ab
- Widder
Gehen Sie heute nicht "mit dem Kopf durch die Wand". Schwarz ist momentan nicht die geeignete Farbe. Meditation kann durch den Tag helfen.
Freitag - 12. Juni 2026
- Mond nimmt ab
- Stier
Noch bis Montag eine gute Zeit für alle Reinigungsarbeiten. Rote Säfte verbessern das Blutbild. Mani- und Pediküre sind freitags immer am besten.
Samstag - 13. Juni 2026
- Mond nimmt ab
- Stier
Stiertage gelten als sensible Tage für Allergiker. Hals und Mandeln können schneller anschwellen. Weniger tierisches Eiweiß kann in dieser Zeit wohltuend wirken.
Sonntag - 14. Juni 2026
- Mond nimmt ab
- Zwillinge
Bei Unruhe hilft es, den Tag gut zu strukturieren. Auch eine Daumenmassage kann einen nervösen Magen beruhigen. Ein Waldspaziergang oder die Farbe Grün fördern das innere Gleichgewicht.
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