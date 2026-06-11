Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 12.06.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Höchste Zeit, Probleme vernünftig zu regeln, statt stur zu reagieren!

Höchste Zeit, Probleme vernünftig zu regeln, statt stur zu reagieren! Beruf: Kühles Kalkül ist heute der richtige Ratgeber. Wirtschaftlich denken!

Kühles Kalkül ist heute der richtige Ratgeber. Wirtschaftlich denken! Fitness: Halten Sie einmal inne und nehmen Sie sich mehr Zeit zum Entspannen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Man mag Sie. Wer die Chance verpasst, könnte bald das Nachsehen haben.

Man mag Sie. Wer die Chance verpasst, könnte bald das Nachsehen haben. Beruf: Entschlossen voran! Auf zu erfolgreichen Gesprächen und Abschlüssen!

Entschlossen voran! Auf zu erfolgreichen Gesprächen und Abschlüssen! Fitness: Nur nicht stressen lassen! Konzentriert kriegen Sie alles noch besser hin.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Verlangt man Entscheidungen von Ihnen? Bewährtes sollte Vorrang haben.

Verlangt man Entscheidungen von Ihnen? Bewährtes sollte Vorrang haben. Beruf: Hören Sie in wirtschaftlichen Fragen auf Andere, stecken Sie zurück!

Hören Sie in wirtschaftlichen Fragen auf Andere, stecken Sie zurück! Fitness: Immer mit der Ruhe! Wer länger überlegt, kommt besser durch den Tag.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Unter dem Stier-Mond kehrt Ruhe ein. Sie dürfen sich wieder anlehnen.

Unter dem Stier-Mond kehrt Ruhe ein. Sie dürfen sich wieder anlehnen. Beruf: Ein finanzieller Erfolgstag. Gut für Bankgespräche und Investitionen.

Ein finanzieller Erfolgstag. Gut für Bankgespräche und Investitionen. Fitness: Machen Sie mal früher Schluss, damit mehr Zeit zum Genießen bleibt!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Ihre Großzügigkeit ist gefragt: Seien Sie nachgiebig und tolerant!

Ihre Großzügigkeit ist gefragt: Seien Sie nachgiebig und tolerant! Beruf: Realistischer kalkulieren! Vorrang für eine solide finanzielle Basis!

Realistischer kalkulieren! Vorrang für eine solide finanzielle Basis! Fitness: Rennen Sie nicht gegen Widerstände an! Das kostet nur unnötig Kraft.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Wenn Sie achtsam und empathisch sind, stützt man sich gerne auf Sie.

Wenn Sie achtsam und empathisch sind, stützt man sich gerne auf Sie. Beruf: Nicht immer nur dienen! Sie dürfen ruhig mehr Führungsqualität zeigen.

Nicht immer nur dienen! Sie dürfen ruhig mehr Führungsqualität zeigen. Fitness: Sie sind wieder ein Energiebündel. Gut auch, um Kondition zu tanken.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Alles etwas nüchterner zu sehen, beruhigt. Geduld stärkt die Liebe.

Alles etwas nüchterner zu sehen, beruhigt. Geduld stärkt die Liebe. Beruf: Ein Tag für einen Kassasturz. Bringen Sie Ihre Finanzen in Ordnung!

Ein Tag für einen Kassasturz. Bringen Sie Ihre Finanzen in Ordnung! Fitness: Langsam und wohlüberlegt! Der Verstand sollte das letzte Wort haben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Mehr Respekt für die Wünsche Ihres Gegenübers wird mit Liebe belohnt.

Mehr Respekt für die Wünsche Ihres Gegenübers wird mit Liebe belohnt. Beruf: Teamgeist und Kooperation kommen mit Hindernissen viel besser klar.

Teamgeist und Kooperation kommen mit Hindernissen viel besser klar. Fitness: Kühler Kopf ist heute am wichtigsten. Keine emotionellen Reaktionen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man will sich sicher aufgehoben wissen. Strahlen Sie mehr Ruhe aus!

Man will sich sicher aufgehoben wissen. Strahlen Sie mehr Ruhe aus! Beruf: Denken Sie auch an die Interessen anderer! Teamgeist ist erfolgreicher.

Denken Sie auch an die Interessen anderer! Teamgeist ist erfolgreicher. Fitness: Drosseln Sie Ihr Tempo, um endlich mehr Zeit zum Nachdenken zu finden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Stärken Sie Ihrer Partnerschaft den Rücken! Singles sollten ja sagen.

Stärken Sie Ihrer Partnerschaft den Rücken! Singles sollten ja sagen. Beruf: Greifen Sie einfach sanft regulierend ein, also ohne Druck zu machen!

Greifen Sie einfach sanft regulierend ein, also ohne Druck zu machen! Fitness: Unter dem Stier-Mars geht es Ihren Nerven viel besser. Entspannen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gehen Sie geduldig auf Ihren Partner zu, ohne Grenzen zu verletzen!

Gehen Sie geduldig auf Ihren Partner zu, ohne Grenzen zu verletzen! Beruf: Vernünftige Klärungen, auch wenn Kurskorrekturen damit einhergehen!

Vernünftige Klärungen, auch wenn Kurskorrekturen damit einhergehen! Fitness: Sie brauchen sicher mehr Ruhe und eine insgesamt bessere Lebensweise.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.