Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 17.06.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Heute sind Sie sehr begehrt. Wählen Sie nur Ihre Worte viel achtsamer!

Heute sind Sie sehr begehrt. Wählen Sie nur Ihre Worte viel achtsamer! Beruf: Sie haben bestimmt gute Ideen, die auch anderen gut gefallen werden.

Sie haben bestimmt gute Ideen, die auch anderen gut gefallen werden. Fitness: An Motivation mangelt es nicht, Es kommt aber auf die Einteilung an.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lieber einen Schritt zurück! Heute gehen die Emotionen schnell hoch.

Lieber einen Schritt zurück! Heute gehen die Emotionen schnell hoch. Beruf: Geben Sie lieber mal nach, statt wieder Streitigkeiten zu provozieren!

Geben Sie lieber mal nach, statt wieder Streitigkeiten zu provozieren! Fitness: Schonen Sie sich so weit wie möglich! Durchatmen und gelassen bleiben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Bloß keine Spielchen! Es ist riskant, sich nicht klar zu entscheiden.

Bloß keine Spielchen! Es ist riskant, sich nicht klar zu entscheiden. Beruf: Einigung ist heute schwierig. Ermöglichen Sie vernünftige Kompromisse!

Einigung ist heute schwierig. Ermöglichen Sie vernünftige Kompromisse! Fitness: Bloß nicht zu ehrgeizig! Lieber locker und souverän durch den Tag.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sie sollten heute großzügig sein und vom Partner nicht zu viel wollen.

Sie sollten heute großzügig sein und vom Partner nicht zu viel wollen. Beruf: Keine guten Ratschläge! Man will sich keinesfalls bevormundet fühlen.

Keine guten Ratschläge! Man will sich keinesfalls bevormundet fühlen. Fitness: Gönnen Sie sich heute mehr Lebensfreude! Lachen wirkt entspannend.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Stellt man Bedingungen? Geben Sie nach und nehmen Sie Zuneigung an!

Stellt man Bedingungen? Geben Sie nach und nehmen Sie Zuneigung an! Beruf: Ecken Sie mit Ihren Ansprüchen nicht an! Diplomatie ist erfolgreicher.

Ecken Sie mit Ihren Ansprüchen nicht an! Diplomatie ist erfolgreicher. Fitness: Nehmen Sie sich weniger vor und bleiben Sie heute sehr konzentriert!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Möglichst unbeschwert und großzügig! Und nicht mit Anerkennung geizen!

Möglichst unbeschwert und großzügig! Und nicht mit Anerkennung geizen! Beruf: Keine Besserwisserei! Vorbehalte loslassen, mehr Kreativität zulassen!

Keine Besserwisserei! Vorbehalte loslassen, mehr Kreativität zulassen! Fitness: Positiv denken, kooperativ handeln und zuversichtlich durch den Tag!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Cool bleiben! Machen Sie sich schön, um Selbstvertrauen zu tanken!

Cool bleiben! Machen Sie sich schön, um Selbstvertrauen zu tanken! Beruf: Jetzt heißt es diplomatisch sein, um Konflikte freundlich beizulegen.

Jetzt heißt es diplomatisch sein, um Konflikte freundlich beizulegen. Fitness: Wieder mehr Lebensfreude und Leichtigkeit. Innehalten und genießen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Spielen Sie einfach tolerant mit, statt mehr Beachtung zu verlangen!

Spielen Sie einfach tolerant mit, statt mehr Beachtung zu verlangen! Beruf: Wer verständnisvoll zuhören kann und einlenkt, erspart sich Ärger.

Wer verständnisvoll zuhören kann und einlenkt, erspart sich Ärger. Fitness: Langsamer und vorsichtiger! Bleiben Sie vor allem sehr konzentriert!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Mit einem großzügigen Geschenk machen Sie heute bestimmt Eindruck.

Mit einem großzügigen Geschenk machen Sie heute bestimmt Eindruck. Beruf: Wer sich Zeit zum Reden nimmt, kann Widerstände viel eher überwinden.

Wer sich Zeit zum Reden nimmt, kann Widerstände viel eher überwinden. Fitness: Setzen Sie sich vernünftige Grenzen, auch wenn Sie sich topfit fühlen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Toleranter und souveräner! Widersprechen Sie dem Partner nicht gleich!

Toleranter und souveräner! Widersprechen Sie dem Partner nicht gleich! Beruf: Seien Sie offen für neue Ideen, damit sind Sie bestimmt erfolgreicher!

Seien Sie offen für neue Ideen, damit sind Sie bestimmt erfolgreicher! Fitness: Gelassenheit und Optimismus! Positives Denken sorgt für bessere Laune.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Mehr Anerkennung für den Partner! Nehmen Sie sich Zeit zum Zuhören!

Mehr Anerkennung für den Partner! Nehmen Sie sich Zeit zum Zuhören! Beruf: Widersetzen Sie sich den Vorhaben anderer nicht! Streit bringt nichts.

Widersetzen Sie sich den Vorhaben anderer nicht! Streit bringt nichts. Fitness: Wieder ein bisschen kämpferisch gestimmt? Kühlen Sie sich lieber ab!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.