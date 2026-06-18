Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 19.6.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie sind vorbehaltlos willkommen. Sie sollten jetzt Ihr Herz öffnen.

Sie sind vorbehaltlos willkommen. Sie sollten jetzt Ihr Herz öffnen. Beruf: Bringen Sie sich mit Ihren Ideen kooperativ ein! Kreativität punktet.

Bringen Sie sich mit Ihren Ideen kooperativ ein! Kreativität punktet. Fitness: Vernünftiger und maßvoll, auch wenn Sie wieder sehr gut drauf sind!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Sie könnten viel verderben, wenn Sie nicht mehr Toleranz aufbringen.

Sie könnten viel verderben, wenn Sie nicht mehr Toleranz aufbringen. Beruf: Den Ideen anderer im Weg zu stehen, wäre jetzt die falsche Strategie.

Den Ideen anderer im Weg zu stehen, wäre jetzt die falsche Strategie. Fitness: Lieber nicht zu ehrgeizig! Schon gar nicht mit kämpferischer Haltung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Stecken Sie andere mit Lebensfreude an, sorgen Sie für gute Laune!

Stecken Sie andere mit Lebensfreude an, sorgen Sie für gute Laune! Beruf: Guter Tag, um über neue Ideen zu reden, aber noch sehr diplomatisch.

Guter Tag, um über neue Ideen zu reden, aber noch sehr diplomatisch. Fitness: Ihre Motivationskurve steigt an. Nur nicht zu schnell und ungeduldig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Lenken Sie großzügig ein, dann kann das Stimmungsbarometer steigen.

Lenken Sie großzügig ein, dann kann das Stimmungsbarometer steigen. Beruf: Kooperationsbereitschaft, statt zu bremsen, ist der sinnvollere Weg.

Kooperationsbereitschaft, statt zu bremsen, ist der sinnvollere Weg. Fitness: Lassen Sie sich von anderen aufheitern! Positives Denken ist wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sie kommen hervorragend an. Singles sollten neue Chancen aktiv nutzen.

Sie kommen hervorragend an. Singles sollten neue Chancen aktiv nutzen. Beruf: Sie haben sicher sehr gute Ideen. Idealer Tag, um sie zu präsentieren.

Sie haben sicher sehr gute Ideen. Idealer Tag, um sie zu präsentieren. Fitness: Sie sind mental und emotional stark. Nur physisch etwas vorsichtiger!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Bitte lächeln! Heute kommt es darauf an, die Stimmung hochzuhalten.

Bitte lächeln! Heute kommt es darauf an, die Stimmung hochzuhalten. Beruf: Kommt man Ihnen mit allzu kühnen Ideen? Reagieren Sie wohlwollend!

Kommt man Ihnen mit allzu kühnen Ideen? Reagieren Sie wohlwollend! Fitness: Sie sollten sich heute verwöhnen. Gönnen Sie sich etwas Besonderes!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Werden Sie nicht leichtsinnig, passen Sie besser auf Ihre Grenzen auf!

Werden Sie nicht leichtsinnig, passen Sie besser auf Ihre Grenzen auf! Beruf: Bringen Sie sich kreativ ein, Ihre Beiträge kommen wieder besser an.

Bringen Sie sich kreativ ein, Ihre Beiträge kommen wieder besser an. Fitness: Sich Zeit für die Schönheit zu nehmen, tut Ihrer Laune bestimmt gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wer jetzt nicht toleranter wird, könnte Beziehungskrisen provozieren.

Wer jetzt nicht toleranter wird, könnte Beziehungskrisen provozieren. Beruf: Nicht stur und kämpferisch! Loben Sie auch einmal die Ideen anderer!

Nicht stur und kämpferisch! Loben Sie auch einmal die Ideen anderer! Fitness: Schonen Sie Ihre Kräfte, es könnte heute ziemlich anstrengend werden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sie sind bestimmt sehr willkommen. Seien Sie verlässlich zur Stelle!

Sie sind bestimmt sehr willkommen. Seien Sie verlässlich zur Stelle! Beruf: Ihre Kreativität macht Eindruck. Denken Sie aber auch wirtschaftlich!

Ihre Kreativität macht Eindruck. Denken Sie aber auch wirtschaftlich! Fitness: Tempo vernünftig dosieren, um nicht wieder übers Ziel zu schießen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Zurückhaltung mit Kritik! Anerkennung und Wohlwollen sind gefragt.

Zurückhaltung mit Kritik! Anerkennung und Wohlwollen sind gefragt. Beruf: Geben Sie kreativen Köpfen eine Chance und probieren Sie Neues aus!

Geben Sie kreativen Köpfen eine Chance und probieren Sie Neues aus! Fitness: Eine offene Haltung, statt Beharrlichkeit! Flexibilität lockert auf.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wenn Sie sich etwas zurücknehmen, haben Sie bestimmt viel mehr Spaß.

Wenn Sie sich etwas zurücknehmen, haben Sie bestimmt viel mehr Spaß. Beruf: Verpacken Sie Ihre Ideen diplomatisch, Sie könnten sonst auch anecken!

Verpacken Sie Ihre Ideen diplomatisch, Sie könnten sonst auch anecken! Fitness: Schwimmen Sie mit dem Strom, um sich nicht übermäßig zu verausgaben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.