Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 22.06.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie sollten heute viel charmanter sein, wenn Sie gut ankommen wollen.

Sie sollten heute viel charmanter sein, wenn Sie gut ankommen wollen. Beruf: Akzeptieren Sie Kompromisse! Konflikte sind Energieverschwendung.

Akzeptieren Sie Kompromisse! Konflikte sind Energieverschwendung. Fitness: Akzeptieren Sie Kompromisse! Konflikte sind Energieverschwendung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Sorgen Sie für möglichst viel Harmonie und einen Schuss Romantik!

Sorgen Sie für möglichst viel Harmonie und einen Schuss Romantik! Beruf: Zeigen Sie sich mal kontaktfreudiger! Und kompromissbereit statt stur!

Zeigen Sie sich mal kontaktfreudiger! Und kompromissbereit statt stur! Fitness: Kalorienzufuhr beschränken, verordnen Sie sich lieber mehr Bewegung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Heute sind Sie sehr willkommen. Charme und Witz weiß man zu schätzen.

Heute sind Sie sehr willkommen. Charme und Witz weiß man zu schätzen. Beruf: Ihr Wort hat heute viel Gewicht. Gut für Meetings und Verhandlungen.

Ihr Wort hat heute viel Gewicht. Gut für Meetings und Verhandlungen. Fitness: Wieder steigendes Wohlbefinden. Nur bloß nicht wieder zu viel Stress!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Drängen Sie nicht auf zu viel Nähe! Ein wenig mehr Abstand ist besser.

Drängen Sie nicht auf zu viel Nähe! Ein wenig mehr Abstand ist besser. Beruf: Seien Sie konsensbereit, statt mit Ihren Ansprüchen Druck zu machen!

Seien Sie konsensbereit, statt mit Ihren Ansprüchen Druck zu machen! Fitness: Sie sind sehr empfindlich. Schalten Sie heute mal einen Gang zurück!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Ihr Charme kommt bestens an. Auch Ihre Eleganz weiß man zu schätzen.

Ihr Charme kommt bestens an. Auch Ihre Eleganz weiß man zu schätzen. Beruf: Beim Austausch mit anderen kommt es heute vor allem auf Fairness an.

Beim Austausch mit anderen kommt es heute vor allem auf Fairness an. Fitness: Achten Sie gut auf das richtige Maß! Bei Aktivitäten wie beim Genuss

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Freundlichkeit, Wohlwollen und Charme sind die Sympathie-Kriterien.

Freundlichkeit, Wohlwollen und Charme sind die Sympathie-Kriterien. Beruf: Mit Kritik kommt man nicht so gut zurecht. Seien Sie diplomatischer!

Mit Kritik kommt man nicht so gut zurecht. Seien Sie diplomatischer! Fitness: Ausgewogene Ernährung ist heute besonders wichtig. Stressfrei essen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Treten Sie ruhig selbstbewusster auf! Nur keine Grenzen überschreiten!

Treten Sie ruhig selbstbewusster auf! Nur keine Grenzen überschreiten! Beruf: Mit Ihrem diplomatischen Geschick lassen sich alle Konflikte lösen.

Mit Ihrem diplomatischen Geschick lassen sich alle Konflikte lösen. Fitness: Entspannung ist heute besonders wichtig, um gelassener zu handeln.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wie wäre es mit einer nachgiebigen Haltung, die erreicht bestimmt mehr.

Wie wäre es mit einer nachgiebigen Haltung, die erreicht bestimmt mehr. Beruf: Mehr Kompromissbereitschaft wäre auch für Ihre Finanzen von Vorteil.

Mehr Kompromissbereitschaft wäre auch für Ihre Finanzen von Vorteil. Fitness: Sich etwas Annehmlichkeit zu verschaffen, täte Ihrer Entspannung gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man flirtet gerne mit Ihnen. Mehr gibt es nur, wenn Sie geduldig sind.

Man flirtet gerne mit Ihnen. Mehr gibt es nur, wenn Sie geduldig sind. Beruf: Wer anderen zur Hand geht, darf selbst auch Entgegenkommen erwarten.

Wer anderen zur Hand geht, darf selbst auch Entgegenkommen erwarten. Fitness: Heute geht es wieder besser voran. Setzen Sie sich aber klare Ziele!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Muss es wirklich nach Ihrem Kopf gehen? Seien Sie etwas objektiver!

Muss es wirklich nach Ihrem Kopf gehen? Seien Sie etwas objektiver! Beruf: Vermitteln Sie Ihre Pläne diplomatisch und geduldig! Ja nicht drängen!

Vermitteln Sie Ihre Pläne diplomatisch und geduldig! Ja nicht drängen! Fitness: Wer sich rücksichtsvoll verhält, tut sich damit selbst einen Gefallen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Geben Sie sich charmant, aber ohne leicht durchschaubare Absichten!

Geben Sie sich charmant, aber ohne leicht durchschaubare Absichten! Beruf: Heute können Sie sich finanziell arrangieren. Gesprächsbereit bleiben!

Heute können Sie sich finanziell arrangieren. Gesprächsbereit bleiben! Fitness: Sie haben wieder mehr Energie, muten Sie sich nur physisch weniger zu!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.