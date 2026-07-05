Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 06.07.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Liebevolle Zurückhaltung und Geduld überfordern Sie den Partner nicht!

Liebevolle Zurückhaltung und Geduld überfordern Sie den Partner nicht! Beruf: Nehmen Sie mehr Rücksicht auf das Betriebsklima und Kollegialität!

Nehmen Sie mehr Rücksicht auf das Betriebsklima und Kollegialität! Fitness: Runter vom Gas und aufmerksamer! Hektik führt schnell zu Fehlern.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Mehr Einfühlungsvermögen! Fingerspitzengefühl baut Vertrauen auf.

Mehr Einfühlungsvermögen! Fingerspitzengefühl baut Vertrauen auf. Beruf: Nicht voreilig loslegen! Alles genau prüfen und mit anderen abstimmen!

Nicht voreilig loslegen! Alles genau prüfen und mit anderen abstimmen! Fitness: Dosieren Sie Ihr Tempo vernünftig! Achtsamkeit ist heute wichtiger.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Legen Sie eine Nachdenkpause ein! Mehr Abstand statt Druck zu machen!

Legen Sie eine Nachdenkpause ein! Mehr Abstand statt Druck zu machen! Beruf: Sehr diplomatisch bleiben und in Streitfragen einsichtig nachgeben!

Sehr diplomatisch bleiben und in Streitfragen einsichtig nachgeben! Fitness: Vorsichtig durch den Tag! Genau schauen und kein Risiko eingehen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Heute finden Sie mehr Verständnis. Gut, um mal in aller Ruhe zu reden.

Heute finden Sie mehr Verständnis. Gut, um mal in aller Ruhe zu reden. Beruf: Wenn Sie sich kooperativ verhalten, hört man Ihnen heute bestimmt zu.

Wenn Sie sich kooperativ verhalten, hört man Ihnen heute bestimmt zu. Fitness: Auch wenn Sie wieder motiviert sind: Langsamer und sehr konzentriert!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie einfühlsam! Heute braucht man Ruhe und mehr Verständnis.

Seien Sie einfühlsam! Heute braucht man Ruhe und mehr Verständnis. Beruf: Es ist wichtig, genauer hinzuschauen, um die Urteilskraft zu schärfen.

Es ist wichtig, genauer hinzuschauen, um die Urteilskraft zu schärfen. Fitness: Gehen Sie gelassener an alles heran, Eile schafft nur unnötige Hektik.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Vorsicht, man ist sehr empfindlich! Halten Sie lieber mehr Abstand!

Vorsicht, man ist sehr empfindlich! Halten Sie lieber mehr Abstand! Beruf: Nehmen Sie mehr Rücksicht auf andere! Hören Sie erst einmal gut zu!

Nehmen Sie mehr Rücksicht auf andere! Hören Sie erst einmal gut zu! Fitness: Sehr anstrengender Tag. Tempo drosseln, Kräfte vernünftig einteilen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Ziehen Sie sich lieber etwas zurück und prüfen Sie Ihre Gefühle genau!

Ziehen Sie sich lieber etwas zurück und prüfen Sie Ihre Gefühle genau! Beruf: Anderen geduldiger zuzuhören, ist hilfreich, um Fehler aufzudecken

Anderen geduldiger zuzuhören, ist hilfreich, um Fehler aufzudecken Fitness: Organisieren Sie sich erst mal, bevor Ihnen alles über den Kopf wächst!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Ihr Verständnis mag man. Man will sich aber nicht bedrängt fühlen.

Ihr Verständnis mag man. Man will sich aber nicht bedrängt fühlen. Beruf: Ermutigung ist besser als Kritik. Bringen Sie sich motivierend ein!

Ermutigung ist besser als Kritik. Bringen Sie sich motivierend ein! Fitness: Überschätzen Sie Ihre Kräfte nicht! Legen Sie auch mal Pausen ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Überlegen Sie sich in Ruhe, wie Sie anderen wirklich Freude bereiten!

Überlegen Sie sich in Ruhe, wie Sie anderen wirklich Freude bereiten! Beruf: Konfrontationen schaffen nur unnötigen Stress. Geben Sie lieber nach!

Konfrontationen schaffen nur unnötigen Stress. Geben Sie lieber nach! Fitness: Fuß vom Gaspedal und tief durchatmen, um sich besser zu konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Einfühlsame Annäherung, um Konflikte endlich mal friedlich zu lösen!

Einfühlsame Annäherung, um Konflikte endlich mal friedlich zu lösen! Beruf: Stärken Sie den sozialen Zusammenhalt! Ohne Teamgeist geht es nicht.

Stärken Sie den sozialen Zusammenhalt! Ohne Teamgeist geht es nicht. Fitness: Höchste Zeit, sich zu entspannen. Lassen Sie sich bloß nicht stressen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Lassen Sie ein bisschen Romantik aufkommen. Man braucht mehr Gefühl.

Lassen Sie ein bisschen Romantik aufkommen. Man braucht mehr Gefühl. Beruf: Setzen Sie sich vermittelnd ein, um Differenzen freundlich zu lösen!

Setzen Sie sich vermittelnd ein, um Differenzen freundlich zu lösen! Fitness: Zu viel Druck ist kontraproduktiv. Lassen Sie weg, was nocht Zeit hat!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.