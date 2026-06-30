Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 01.07.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Entscheidungsdruck? Halten Sie sich einfach an die Gebote der Vernunft.

Entscheidungsdruck? Halten Sie sich einfach an die Gebote der Vernunft. Beruf: Wer mit anderen gut auskommen will, sollte anpassungsfähiger sein.

Wer mit anderen gut auskommen will, sollte anpassungsfähiger sein. Fitness: Sport ist ein gutes Ausgleichsventil. Aber mit Maßen, ohne Risiko!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Überdenken Sie Ihre Erwartungen! Wer zu viel will, wird enttäuscht.

Überdenken Sie Ihre Erwartungen! Wer zu viel will, wird enttäuscht. Beruf: Bleiben Sie mit anderen im Gespräch und nehmen Sie Denkanstöße an!

Bleiben Sie mit anderen im Gespräch und nehmen Sie Denkanstöße an! Fitness: Machen Sie sich nicht zu viel Druck! Wer loslassen kann, fährt besser.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Es ist wichtig, sich vernünftig zu einigen, um Problemen vorzubeugen.

Es ist wichtig, sich vernünftig zu einigen, um Problemen vorzubeugen. Beruf: Stürzen Sie sich auf praktische Aufgaben! Die kriegen Sie gut hin.

Stürzen Sie sich auf praktische Aufgaben! Die kriegen Sie gut hin. Fitness: Weniger ist in jeder Hinsicht mehr. Lieber langsamer, dafür sicher.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Probleme könnten sich zuspitzen. Cool bleiben und vernünftig reden!

Probleme könnten sich zuspitzen. Cool bleiben und vernünftig reden! Beruf: Cooler, pragmatischer und sachlicher! Emotionen sind kontraproduktiv.

Cooler, pragmatischer und sachlicher! Emotionen sind kontraproduktiv. Fitness: Schränken Sie Ihr Tagesprogramm radikal ein! Sie brauchen viel Ruhe.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Vernünftige Klärung steht an. Dann kann sich alles besser entwickeln.

Vernünftige Klärung steht an. Dann kann sich alles besser entwickeln. Beruf: Rechnen Sie lieber genauer nach, kalkulieren Sie Ihre Pläne nochmals!

Rechnen Sie lieber genauer nach, kalkulieren Sie Ihre Pläne nochmals! Fitness: Zurück zu einer gesünderen Lebensweise! Von allem etwas weniger!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie Ihrem Gegenüber eine Stütze, aber ohne Erwartungsdruck!

Seien Sie Ihrem Gegenüber eine Stütze, aber ohne Erwartungsdruck! Beruf: Überdenken Sie Ihre Vorhaben mal in Ruhe. Was sollten Sie verändern?

Überdenken Sie Ihre Vorhaben mal in Ruhe. Was sollten Sie verändern? Fitness: Sie strotzen vor Motivation, sollten aber sehr konzentriert bleiben.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Reagieren Sie einsichtig auf Kritik, statt streitlustig zu kontern.

Reagieren Sie einsichtig auf Kritik, statt streitlustig zu kontern. Beruf: Machen Sie es sich nicht zu leicht und gestehen Sie eigene Fehler ein!

Machen Sie es sich nicht zu leicht und gestehen Sie eigene Fehler ein! Fitness: Etwas zurückschalten! Sie dürfen ruhig nein sagen, aber freundlich.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Halten Sie die Spielregeln ein, sonst wird es bald wieder turbulent!

Halten Sie die Spielregeln ein, sonst wird es bald wieder turbulent! Beruf: Bloß nicht wieder zu kämpferisch! Disziplin und Sachverstand punkten.

Bloß nicht wieder zu kämpferisch! Disziplin und Sachverstand punkten. Fitness: Guter Tag für bewussten Verzicht auf üppige und schädliche Genüsse.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Bemühen Sie sich um mehr Ernsthaftigkeit! Man braucht Verlässlichkeit.

Bemühen Sie sich um mehr Ernsthaftigkeit! Man braucht Verlässlichkeit. Beruf: Aufwand reduzieren! Nehmen Sie sich Zeit, sich besser zu organisieren.

Aufwand reduzieren! Nehmen Sie sich Zeit, sich besser zu organisieren. Fitness: Energie sparen! Notwendiges effizient erledigen und Ruhe genießen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Geben Sie sich doch etwas lockerer, statt wieder Streit anzuheizen!

Geben Sie sich doch etwas lockerer, statt wieder Streit anzuheizen! Beruf: Nicht zu stur! Seien Sie anderen gegenüber toleranter und flexibler!

Nicht zu stur! Seien Sie anderen gegenüber toleranter und flexibler! Fitness: Widmen Sie sich Ihrer Schönheit und gönnen Sie Ihren Nerven mehr Ruhe!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Seriöser und vernünftiger! Es geht um Vertrauen und Glaubwürdigkeit.

Seriöser und vernünftiger! Es geht um Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Beruf: Guter Tag, um Versäumtes endlich in Angriff zu nehmen und nachzuholen!

Guter Tag, um Versäumtes endlich in Angriff zu nehmen und nachzuholen! Fitness: Raffen Sie sich auf, Ordnung zu schaffen und sich gut zu organisieren!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.