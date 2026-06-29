Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.06.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Wer seine Emotionen nicht beherrscht, trifft falsche Entscheidungen.

Wer seine Emotionen nicht beherrscht, trifft falsche Entscheidungen. Beruf: Hören Sie nicht auf fragwürdige Einflüsterer, bleiben Sie auf Kurs!

Hören Sie nicht auf fragwürdige Einflüsterer, bleiben Sie auf Kurs! Fitness: Abgeklärt und vorausschauend! Kühler Kopf kommt besser durch den Tag.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Wer stur an seinen Erwartungen festhält, kapiert nicht, worum es geht.

Wer stur an seinen Erwartungen festhält, kapiert nicht, worum es geht. Beruf: Stimmen Sie Einigungen zu! Es ist höchste Zeit, flexibler zu werden.

Stimmen Sie Einigungen zu! Es ist höchste Zeit, flexibler zu werden. Fitness: Sie sind gut drauf, sollten sich aber keinesfalls zu sehr verausgaben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Gehen Sie vernünftig auf Andere zu, dann tun sich neue Chancen auf!

Gehen Sie vernünftig auf Andere zu, dann tun sich neue Chancen auf! Beruf: Sichern Sie sich heute eine solide Basis für Ihre künftigen Vorhaben!

Sichern Sie sich heute eine solide Basis für Ihre künftigen Vorhaben! Fitness: Immer mit der Ruhe! Wer überlegt handelt, hat alles besser im Griff.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Wer seinen Emotionen freien Lauf lässt, gefährdet den Zusammenhalt.

Wer seinen Emotionen freien Lauf lässt, gefährdet den Zusammenhalt. Beruf: Administrative Aufgaben gewissenhaft lösen! Das erfordert Disziplin.

Administrative Aufgaben gewissenhaft lösen! Das erfordert Disziplin. Fitness: Bewahren Sie Ruhe, um Aufregungen und Konfrontationen zu vermeiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Geben Sie sich heute verantwortungsbewusst, das weiß man zu schätzen!

Geben Sie sich heute verantwortungsbewusst, das weiß man zu schätzen! Beruf: Was ist am wichtigsten? Ordnen Sie die Prioritäten möglichst vernünftig!

Was ist am wichtigsten? Ordnen Sie die Prioritäten möglichst vernünftig! Fitness: Konsequent voran und Kräfte so einteilen, dass Sie lange durchhalten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Es könnte anders kommen als Sie denken. Sie sollten flexibler werden.

Es könnte anders kommen als Sie denken. Sie sollten flexibler werden. Beruf: Finanzen sorgsam ordnen und die Schäfchen heute ins Trockene bringen!

Finanzen sorgsam ordnen und die Schäfchen heute ins Trockene bringen! Fitness: Physisch sind sie toll in Form. Auch mental sind Sie sicher gut drauf.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wenn Grenzen klar definiert sind, können Sie ruhig ja zur Liebe sagen.

Wenn Grenzen klar definiert sind, können Sie ruhig ja zur Liebe sagen. Beruf: Guter Tag, um Ordnung zu schaffen und einen Neustart vorzubereiten.

Guter Tag, um Ordnung zu schaffen und einen Neustart vorzubereiten. Fitness: Muten Sie sich weniger zu, stecken Sie beizeiten ein bisschen zurück!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wie wäre es mit vernünftigem Umdenken, um Ihre Chancen zu verbessern?

Wie wäre es mit vernünftigem Umdenken, um Ihre Chancen zu verbessern? Beruf: Halten Sie sich an Vorgaben und das Teamwork hoch, ohne aufzumucken!

Halten Sie sich an Vorgaben und das Teamwork hoch, ohne aufzumucken! Fitness: Gemach, gemach! Kräfte klug einteilen und Schritt für Schritt voran.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man reagiert heute ein wenig reserviert. Seien Sie daher geduldiger!

Man reagiert heute ein wenig reserviert. Seien Sie daher geduldiger! Beruf: Beschränken Sie sich auf praktische Ziele! Vorrang für Naheliegendes!

Beschränken Sie sich auf praktische Ziele! Vorrang für Naheliegendes! Fitness: Achten Sie auf eine gesündere Lebensweise. Ein bisschen asketischer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Schalten Sie nur nicht auf stur! Flexibilität gibt der Liebe Auftrieb.

Schalten Sie nur nicht auf stur! Flexibilität gibt der Liebe Auftrieb. Beruf: Guter Tag für vernünftige Klärungen. Einfache Lösungen sind gefragt.

Guter Tag für vernünftige Klärungen. Einfache Lösungen sind gefragt. Fitness: Nehmen Sie sich wieder mehr Zeit für Ihre Schönheit! Guter Pflegetag.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Stehen Sie an einer Weggabelung? Vernunft sollte da Vorrang haben.

Stehen Sie an einer Weggabelung? Vernunft sollte da Vorrang haben. Beruf: Halten Sie nicht an Vorhaben fest, die Sie sich nicht leisten können!

Halten Sie nicht an Vorhaben fest, die Sie sich nicht leisten können! Fitness: Ein bisschen mehr Bewegung aber vor allem viel mehr Regelmäßigkeit!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.