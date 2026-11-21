Für Österreichs Slalom-Läuferinnen ist der erste Slalom-Durchgang in Gurgl alles andere als nach Wunsch verlaufen.

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Katharina Truppe, die in Levi mit Rang drei aufgezeigt hatte, landete am Samstag bei schwierigen Sichtbedingungen nur auf dem 19. Zwischenrang. Vom restlichen ÖSV-Team ist nur Natalie Falch im zweiten Lauf dabei. An der Spitze liegt die Schwedin Anna Swenn Larsson 0,24 Sek. vor Lara Colturi. Levi-Siegerin Emma Aicher hat als 13. schon 1,28 Sek. Rückstand.

"Ich bin nicht ganz ins Fahren gekommen, eigentlich nie. Die Sicht war nicht so gut, ich habe intuitiv zurückgezogen", meinte Truppe. Es habe ziemlich viel nicht zusammengepasst, denn auch ihr Skifahren sei nicht das Beste gewesen. "Ich bin nicht frech genug gefahren. Das summiert sich, wenn man dann noch zurückzieht wegen der Sicht."

Ergebnis 1. Lauf © oe24

Huber im 100. Slalom nicht im 2. Durchgang

Für Katharina Huber, die ihren 100. Slalom-Start absolvierte, gab es zum Jubiläum eine Enttäuschung. 2,5 Sekunden Rückstand auf Larsson waren zu viel, sie landete klar außerhalb der Top 30. "Die Sicht war nicht optimal, aber die vorderen haben es auch nicht viel besser gehabt. Die Welle, wo es wirklich steil ist, hab ich nicht gut erwischt, dann hat es mir die Schneid abgekauft." Auch Franziska Gritsch, Lisa Hörhager und Valentina Rings-Wanner scheiterten an der 30er-Hürde.

Nicht am Start war Petra Vlhova, die auch die Nordamerika-Rennen in Killington und Mont Tremblant auslässt. Nach unzufriedenstellenden Comeback-Ergebnissen legt die Slowakin eine Pause ein, um nach fast dreijähriger Zwangspause an Kraft und Technik zu arbeiten. Knieprobleme habe sie keine, betonte die 31-fache Weltcupsiegerin.