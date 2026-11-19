Der Tiroler Kombinierer Johannes Lamparter spricht im Sporthilfe-Podcast über seine Karriere, schwere Rückschläge und die Streichung der Nordischen Kombination aus dem olympischen Programm.

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Ende November wird Johannes Lamparter im finnischen Ruka wieder im ÖSV-Aufgebot für den Weltcup stehen. Eine verlässliche TV-Angabe oder genaue Uhrzeit für die Podcast-Folge liegt in der Vorlage nicht vor.

Auf der Schanze entscheiden Bruchteile von Sekunden über den Sprung, während auf der Loipe oft die letzten Kraftreserven den Unterschied machen. In der Nordischen Kombination müssen Athletinnen und Athleten zwei Disziplinen auf Top-Niveau meistern und mental bereit sein, alles abzurufen. In der 16. Ausgabe von "RAW – Real Athlete’s World", dem Video-Podcast der Österreichischen Sporthilfe, unterhält sich Lamparter mit Moderatorin Karina Toth über die Faszination seines Sports, seine Rückkehr nach einer schweren Verletzung sowie darüber, wie wichtig im Spitzensport der Kopf ist. Für den 25-Jährigen stehen dabei nicht bloß Titel und Trophäen im Mittelpunkt, sondern vor allem die Freude an der Nordischen Kombination.

Vom Nachwuchs zu WM-Gold

Schon mit sechs Jahren machte Lamparter seine ersten Sprünge auf der Schanze. Nach mehreren Junioren-Weltmeistertiteln gelang ihm 2021 bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf mit 19 Jahren der Durchbruch zum Doppel-Weltmeister, als er im Gundersen-Bewerb von der Großschanze und im Teamsprint Gold gewann. In den Saisonen 2022/23 sowie 2025/26 holte er den Gesamtweltcup, und bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina gewann er zweimal Silber im Einzel sowie Bronze im Teamsprint. Bei der LOTTERIEN Sporthilfe-Gala erhielt er 2021 den NIKI als "Aufsteiger des Jahres" und landete bei der Wahl zum "Sportler des Jahres" 2023 und 2026 jeweils auf Rang drei.

Verletzung und Weg zurück

Anfang August zog sich Lamparter bei einem Trainingssprung im französischen Courchevel einen Knöchelbruch, einen Riss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk und eine Innenbandzerrung im Knie zu. Nach einer intensiven Reha arbeitete er sich zurück auf die Schanze und ins ÖSV-Aufgebot für den Weltcup in Ruka.

Emotionen nach dem Olympia-Aus

Zur Streichung der Nordischen Kombination aus dem olympischen Programm durch das IOC sagte Lamparter im Podcast: "Es war ein Schlag ins Gesicht, mir sind die Tränen gekommen. Ich hatte das Gefühl, die Nordische Kombi hat sich die letzten zwei Jahre richtig toll entwickelt und erfüllt alles, was das IOC gefordert hat. Der negative Ausgang hat mich sehr getroffen und war sehr emotional. Mein Traum, um eine Olympia-Goldmedaille zu kämpfen, ist auf einmal weg, den hat man mir von einem Tag auf den anderen genommen. Und was passiert mit meiner Sportart?"