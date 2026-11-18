Erst Super-Team-Gold bei Olympia, dann die Matura und der Einzug in die eigene WG: ÖSV-Überflieger Stephan Embacher hat ein intensives Jahr hinter sich und greift nun befreit im Weltcup an.

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Erst der Olympiasieg im Super-Team gemeinsam mit Jan Hörl, dann die bestandene Matura und der Einzug in die erste eigene Wohnung: Im Jahr 2026 hat Skispringer Stephan Embacher etliche Meilensteine abgehakt. Wegen seiner sportlichen Erfolge – darunter der erste Weltcupsieg und Rang drei in der Vierschanzentournee – wurde der 20-jährige Tiroler im Oktober zudem zum Aufsteiger des Jahres gekürt. Am Wochenende startet Embacher in Lillehammer in den neuen WM-Winter (live im oe24-Liveticker).

Olympiasieger Stephan Embacher bleibt vor Lillehammer gelassen

In Norwegen hofft Österreichs Staatsmeister wieder auf weite Flüge, großen Druck macht sich der Youngster aber nicht. "Ich fühle mich gut, aber das kann auch schnell wieder anders sein", betonte Embacher vor dem Auftakt. Selbst die olympische Goldmedaille in Italien hat an seiner bodenständigen Einstellung nichts verändert: "Für mich ging es im Kopf sofort weiter, und ich habe mich darauf konzentriert, mich weiterzuentwickeln." Konkrete Platzierungsziele für die Vierschanzentournee oder die WM 2027 in Falun steckt er sich bewusst nicht.

Mentor Gregor Schlierenzauer unterstützt ÖSV-Überflieger Embacher

Stolzer Rückblick auf das Erfolgsjahr 2026 im Archivbild: Skisprung-Überflieger Stephan Embacher wird bei der Gala als Aufsteiger des Jahres ausgezeichnet und erhält dabei Rückendeckung von seinem Mentor Gregor Schlierenzauer – nach Olympia-Gold, Matura und WG-Einzug greift der 20-jährige Tiroler am Wochenende beim Saisonauftakt in Lillehammer wieder an. © APA/MAX SLOVENCIK

Durch seine Erfolge stand das "Bambi" der ÖSV-Adler zuletzt verstärkt im Rampenlicht – ein Zustand, den der 20-Jährige gar nicht unbedingt sucht. "Im Mittelpunkt sein, das war nie meins", stellte Embacher gewohnt entspannt klar. Ihm gehe es beim Skispringen nicht um Geld oder Ruhm, sondern schlicht um die Jagd nach weiten Sprüngen. Dabei baut der Tiroler weiterhin auf die wertvolle Unterstützung seines Mentors Gregor Schlierenzauer.

WG-Alltag in Innsbruck statt Schulstress in Stams

Abseits der Schanze genießt der Absolvent des Schigymnasiums Stams nun ein völlig neues Lebensgefühl, da das lästige Lernen auf Weltcup-Reisen endlich wegfällt. Seine neue Wohnung liegt deutlich näher am Trainingsstandort am Innsbrucker Bergisel, was für spürbar mehr Regeneration sorgt. Gemeinsam mit einem ehemaligen Schulkollegen meistert Embacher dort nun den WG-Alltag inklusive Koch-Dienst: "Es ist schon etwas ganz anderes als daheim, wo einem alles aufgetischt wird. Ich muss jetzt kochen. Das ist eine coole Challenge, das nehme ich gerne an." Auf dem Speiseplan des Olympiasiegers stehen dabei am liebsten Steak und Nudeln.