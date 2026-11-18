Der Ski-Weltcup in Beaver Creek steht vor Problemen, weil akuter Schneemangel die Vorbereitungen auf der legendären Strecke massiv erschwert.

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Die Sorgen rund um die bekannte "Birds of Prey" in den Rocky Mountains sind groß. FIS-Speedchef Hannes Trinkl erklärte dazu gegenüber "ORF Sport" unmissverständlich: "Die Ausgangslage ist noch schwieriger als im Vorjahr, es liegt derzeit noch weniger Schnee."

Schon im letzten Winter musste die Abfahrt wegen dünner Schneedecken deutlich verkürzt werden. Laut dem Schweizer "Blick" hätte es zwar im oberen Streckenabschnitt zwar bereits Schnee gegeben, dieser sei aber bereits wieder geschmolzen.

Entscheidende Tage für Organisatoren

Bis zur anstehenden offiziellen Schneekontrolle der FIS am Freitag bleibt den Verantwortlichen vor Ort nicht mehr viel Zeit. Die Meteorologen stellen für die kommenden Tage zwar etwas niedrigere Temperaturen und mögliche Schneeschauer in Aussicht. Ob das Wetter rechtzeitig umschwingt und die Rennen wie geplant stattfinden können, wird sich in Kürze zeigen.