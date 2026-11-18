Ski-Superstar Mikaela Shiffrin sorgt mit einem überraschend offenen Social-Media-Beitrag für Schmunzeln bei ihren Fans. Die US-Amerikanerin schildert darin ihre andauernde und komplizierte Suche nach der optimalen Funktionsunterwäsche für den extremen Weltcup-Alltag.

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Die Ausnahmesportlerin teilte auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal ein Video, das in der Wintersport-Szene rasch die Runde machte. In dem kurzen Clip präsentiert die Dominatorin der vergangenen Weltcup-Jahre ein zugestelltes Paket, das randvoll mit verschiedenen Wäschestücken gefüllt war. Shiffrin versah die Aufnahme mit einem augenzwinkernden Kommentar: "Nichts drückt 'Ich kümmere mich um dich' so sehr aus, wie ein Paket voller Unterwäsche." Anschließend demonstrierte die Rennläuferin vor der Kamera den Inhalt der Lieferung und packte die einzelnen Modelle demonstrativ aus.

Fan-Aufruf im Podcast und klare Absage an Reizwäsche

Den Ausgangspunkt für die amüsante Szene bildete ein früheres Statement der Rekordsiegerin. Bereits vor einigen Wochen hatte Shiffrin in einem Podcast offenbart, wie schwierig sich die Suche nach geeigneter Unterbekleidung für professionelle Skirennen gestaltet:

Spezifische Anforderungen: Die Wäsche muss bei extremen Geschwindigkeiten und Fliehkräften absolut perfekt sitzen, darf nicht drücken, scheuern oder unter dem Rennanzug verrutschen.

Die Wäsche muss bei extremen Geschwindigkeiten und Fliehkräften absolut perfekt sitzen, darf nicht drücken, scheuern oder unter dem Rennanzug verrutschen. Hilferuf an die Community: Weil sie selbst im Handel bislang nicht fündig wurde, bat sie ihre weltweite Anhängerschaft um persönliche Empfehlungen und Ratschläge.

Weil sie selbst im Handel bislang nicht fündig wurde, bat sie ihre weltweite Anhängerschaft um persönliche Empfehlungen und Ratschläge. Ernüchterndes Zwischenfazit: Nach dem Auspacken eines rosa Höschens und eines blauen Tangas hielt sie das knappe Stück kopfschüttelnd in die Linse: "Nur die schlimmsten Menschen auf der Welt haben das erfunden."

Nach dem Auspacken eines rosa Höschens und eines blauen Tangas hielt sie das knappe Stück kopfschüttelnd in die Linse: "Nur die schlimmsten Menschen auf der Welt haben das erfunden." Eindeutiger Clip-Titel: Shiffrin betitelte ihren Beitrag unmissverständlich mit dem Urteil: "Tangas sind das Schlimmste."

Für die Siegerin von mittlerweile 104 Weltcuprennen steht damit unumstößlich fest: Diese Art von Unterwäsche kommt für den Einsatz auf der eisigen Rennpiste keinesfalls infrage.

Rennpause und Verzicht auf den Slalom in Gurgl

Dass Shiffrin überhaupt die Muße hat, sich öffentlich mit diesen Detailfragen zu befassen, liegt an ihrer gegenwärtigen Wettkampfpause. Zu Beginn des Winters kündigte die US-Amerikanerin einen bemerkenswerten Strategiewechsel an: Sie will ihre bisherige Paradedisziplin, den Slalom, deutlich weiter hinten anstellen. Aus diesem Grund verzichtete sie bereits auf den traditionellen Weltcup-Auftakt im finnischen Levi und wird auch am kommenden Samstag beim hochkarätigen Herren- und Damen-Slalom im Ötztaler Gurgl nicht am Start stehen. Stattdessen legt sie ihren sportlichen Schwerpunkt im Trainingsalltag vorrangig auf den Riesentorlauf und vereinzelte Einsätze in den Speed-Disziplinen.

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Großes Heimspiel-Comeback in Killington

Das Warten auf den nächsten Auftritt der Rekord-Athletin nähert sich jedoch bereits dem Ende. Ende November feiert Shiffrin ihre Rückkehr in das Renngeschehen vor heimischer Kulisse: