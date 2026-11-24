Nummer drei
Rapid verlängert nächstes Juwel langfristig
Haïdara wechselte erst im Sommer 2025 von seiner Heimat Mali zu Rapid, damals noch zur zweiten Mannschaft.
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Durch gute Leistungen empfahl er sich bei Johannes Hoff Thorup, der in der laufenden Spielzeit in beinahe jedem Spiel auf die Dienste des 20-Jährigen zurückgriff.
Rapid vom "Potenzial überzeugt"
Speziell im Juli und August geigte der Flügelspieler mit fünf Toren und zwei Vorlagen auf. Auch dafür wird Haïdara frühzeitig mit einem neuen Vertrag ausgestattet, bis zum Sommer 2030.
"Ich bin sehr happy, dass wir bereits jetzt eine gute Lösung für eine längerfristige Zusammenarbeit gefunden haben. Moulaye Haïdara hat sich gerade in den letzten Monaten enorm stark verbessert und steht trotzdem erst am Anfang seiner Entwicklung. So wie unser Coach Johannes Hoff Thorup bin auch ich voll von seinem Potential überzeugt und sicher, dass er uns mit seinen Leistungen noch viel Freude bereiten wird", schwärmte Geschäftsführer Sport Markus Katzer in der Aussendung.
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