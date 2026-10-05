Spätsommer- und Herbst-Dates in Österreich: Gemeinsam die goldene Jahreszeit genießen

Wenn der Sommer langsam kühler wird, die Tage kürzer werden und sich die ersten Blätter verfärben, verändert sich auch die Stimmung beim Dating.

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Der Spätsommer bringt noch warme Abende und viel Zeit draußen mit sich, während der Herbst mit bunten Landschaften, gemütlichen Cafés und gemeinsamen Aktivitäten lockt. Genau diese Mischung macht die Zeit zwischen September und Oktober ideal für Dates, die entspannt, abwechslungsreich und romantisch sein dürfen. Dabei muss es nicht immer der große Ausflug sein. Ein gemeinsamer Spaziergang durch einen herbstlichen Park, ein Besuch beim Bauernmarkt oder ein Abend mit regionalen Spezialitäten kann genauso schön sein wie ein ganzer Tagestrip. Österreich bietet dafür zahlreiche Möglichkeiten – von den Weinbergen rund um Wien bis zu den Seen und Bergen Salzburgs, der Steiermark oder Tirols. Auf Love.at können Sie Singles aus ganz Österreich kennenlernen und gemeinsam herausfinden, welche Herbstidee zu Ihnen passt.

Warum Spätsommer & Herbst so gute Dating-Jahreszeiten sind

Im Hochsommer ist beim Dating oft viel los: Urlaub, Festivals, lange Nächte und spontane Pläne bestimmen den Kalender. Im Spätsommer wird es etwas ruhiger. Gleichzeitig ist das Wetter häufig noch angenehm genug für Unternehmungen im Freien. Der Herbst bringt dann eine andere Qualität: Man nimmt sich wieder mehr Zeit, verbringt bewusster Zeit miteinander und freut sich über gemütliche Stunden zu zweit. Auch kulinarisch hat diese Jahreszeit einiges zu bieten. Kürbis, Äpfel, Maroni, Sturm und regionale Spezialitäten machen viele Unternehmungen zu einem Erlebnis für mehrere Sinne. Dazu kommen zahlreiche Veranstaltungen und Ausflugsziele, die gerade im Herbst ihren besonderen Reiz entfalten.

Die schönsten Outdoor-Date-Ideen im Spätsommer & Herbst

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Der Spätsommer ist perfekt, um den Sommer noch ein wenig zu verlängern. Die Temperaturen sind meist angenehmer als im Hochsommer und viele Ausflugsziele wirken bereits etwas ruhiger. Und sobald die Landschaft dann auch etwas bunter wird, beginnt die vielleicht stimmungsvollste Zeit für gemeinsame Ausflüge. Österreichs Weinregionen, Wälder und Berge bieten dafür dann beeindruckende Kulissen.

1. Sonnenuntergang am See: Ob Wörthersee, Wolfgangsee, Neusiedler See oder Attersee – suchen Sie sich einen schönen Platz am Wasser, bringen Sie etwas zu trinken mit und erleben Sie gemeinsam, wie der Tag langsam ausklingt.



2. Eine letzte Bootsfahrt des Sommers: Auf vielen österreichischen Seen sind im Spätsommer noch Ausflugsschiffe oder Boote unterwegs. Eine gemeinsame Fahrt bietet eine besondere Perspektive auf Landschaft und Umgebung.



3. Wanderung mit Aussicht: Eine leichte Bergtour durch die Weinberge eignet sich ideal für ein aktiveres Date. In Regionen wie Salzkammergut, Tirol oder Steiermark finden sich zahlreiche Routen, die sich auch ohne große Bergerfahrung bewältigen lassen.



4. Radtour mit Zwischenstopps: Statt eine möglichst lange Strecke zurückzulegen, planen Sie mehrere kleine Stationen ein – etwa Buschenschank, See oder Hofladen. So wird die Fahrt selbst zum Erlebnis.



5. Picknick zum Saisonabschluss: Packen Sie eine Decke, Obst, Brot, Käse und etwas Regionales ein und suchen Sie sich einen schönen Platz in der Natur. Besonders schön wird es am späten Nachmittag, wenn die Sonne bereits tiefer steht.



6. Sturm & Maroni genießen: Ein klassisches Herbst-Date muss nicht kompliziert sein. Gemeinsam Sturm trinken, geröstete Maroni essen und dabei über den Tag sprechen – gemütlicher geht es kaum.



7. Bunte Blätter fotografieren: Machen Sie aus einem Spaziergang eine kleine Foto-Challenge. Jeder sucht die schönsten Herbstmotive und am Ende entscheiden Sie gemeinsam, welches Bild gewonnen hat.



8. Apfel- oder Ernteausflug: Gerade in der Steiermark und anderen landwirtschaftlich geprägten Regionen gibt es im Herbst zahlreiche Möglichkeiten, regionale Produkte direkt bei den Produzenten zu entdecken.



9. Herbstmarkt besuchen: Gemeinsam über einen regionalen Markt schlendern, Spezialitäten probieren und vielleicht eine Kleinigkeit füreinander aussuchen. Das funktioniert sowohl beim ersten Date als auch mit einem vertrauten Partner.

Österreichische Genuss-Dates im Herbst

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Der Herbst ist eine besonders gute Jahreszeit, um Österreich kulinarisch zu entdecken. Viele Regionen feiern ihre Ernte mit Festen, Märkten und saisonalen Spezialitäten. Das lässt sich wunderbar mit einem Date verbinden, denn gemeinsames Essen und Probieren schafft eine lockere Atmosphäre. In der Steiermark bieten sich etwa Kürbis- und Apfelprodukte sowie eine Einkehr in einer Buschenschänke an. In Niederösterreich können Sie einen Ausflug in die Wachau oder eine Weinregion mit regionalem Genuss verbinden. Rund um Wien locken Heurige und herbstliche Spaziergänge durch die Weinberge. Und auch in Oberösterreich, Kärnten oder dem Burgenland gibt es zahlreiche regionale Spezialitäten, die sich bei einem gemeinsamen Ausflug entdecken lassen. Gerade für ein Date ist dabei nicht entscheidend, möglichst viel zu probieren. Viel schöner ist es, sich Zeit zu lassen, gemeinsam Neues zu entdecken und vielleicht einen persönlichen Favoriten für das nächste Treffen zu finden.

Kleine Ausflüge, die sich wie ein Kurzurlaub anfühlen

Für ein besonderes Date muss man nicht gleich ein Wochenende verreisen. Österreich ist klein genug, um auch spontan einen Tagesausflug zu unternehmen. Ein gemeinsamer Ausflug in die Wachau, ins Salzkammergut, an einen See oder in eine Weinregion kann bereits für Urlaubsgefühl sorgen. Besonders schön ist die Kombination aus einer Aktivität und einem gemütlichen Abschluss: Vormittags eine Wanderung, danach eine regionale Mahlzeit und am Nachmittag noch ein Spaziergang durch einen Ort oder eine kleine Stadt. So entsteht ein ganzer gemeinsamer Tag, ohne dass der Ablauf überladen wirkt.

Spätsommer & Herbst bewusst zu zweit genießen

Vielleicht ist genau das die besondere Qualität dieser Jahreszeit: Man muss nicht ständig etwas Großes unternehmen. Nach einem aktiven Sommer können die gemeinsamen Momente wieder etwas ruhiger werden. Ein Spaziergang durch buntes Laub, ein heißer Kaffee nach einer Wanderung oder ein Glas Sturm in einer gemütlichen Buschenschänke können genauso viel Nähe schaffen wie ein aufwendig geplantes Date. Wer den Spätsommer und Herbst bewusst nutzt, findet in Österreich dafür die perfekte Mischung aus Natur, Genuss, Kultur und gemütlichen Momenten. Und vielleicht wird aus dem ersten gemeinsamen Herbstspaziergang schon eine kleine Tradition, auf die man sich jedes Jahr wieder freut. Auf Love.at finden Sie Singles aus Wien, Graz, Salzburg, Linz, Innsbruck, Kärnten, dem Burgenland und vielen weiteren Regionen Österreichs. Lernen Sie jemanden kennen, mit dem aus einer spontanen Herbstidee vielleicht schon bald ein gemeinsames Erlebnis wird.