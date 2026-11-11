Vada Prosquill: "Erfolg sollte nicht davon abhängen, wie viel man aufgibt"

Am 19. November 2026 bringt die Future of LeadHERship Konferenz internationale Top-Speaker und spannende Persönlichkeiten nach Wien. Gründerin Vada Prosquill spricht im MADONNA-Interview über die gläserne Decke, echte Karrierechancen und darüber, warum Frauen endlich aufhören sollten, alles perfekt machen zu wollen.

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Erfolgreich im Job, finanziell unabhängig, gut vernetzt und am besten auch privat immer auf der Höhe: Die Erwartungen an Frauen sind hoch. Sehr hoch. Doch während Female Empowerment längst zum festen Bestandteil der Businesswelt gehört, sieht die Realität häufig anders aus. Frauen kämpfen weiterhin um Führungspositionen, faire Gehälter und Sichtbarkeit. Und selbst wer es ganz nach oben schafft, steht oft vor der Herausforderung, allen Erwartungen gleichzeitig gerecht werden zu müssen.

Was muss sich also wirklich verändern, damit Frauen nicht nur erfolgreicher werden, sondern Erfolg auch neu definieren können? Genau darum geht es bei der Future of LeadHERship Konferenz, die am 19. November 2026 in der Ariana Eventlocation in Wien stattfindet.

Mehr als 600 Gäste werden erwartet, wenn Unternehmerinnen, Führungskräfte, Investorinnen und internationale Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien und der Modewelt zusammenkommen, um über die Zukunft von Leadership, Unternehmertum und die Rolle der Frau in der Arbeitswelt zu diskutieren.

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Von Gucci bis Adorable Caro: Diese Stars kommen nach Wien

Dabei ist die Konferenz alles andere als eine klassische Businessveranstaltung. Auf zwei Bühnen und in vier Masterclasses geht es um moderne Führung, künstliche Intelligenz, Unternehmertum, Personal Branding und finanzielle Unabhängigkeit.

Die Gästeliste ist hochkarätig: Influencerin und Unternehmerin Adorable Caro, Topmodel Nadine Mirada, US-Investor Anthony Schiller, der zum Umfeld von Kim Kardashian zählt, sowie Gucci-Managerin Maria von Scheel-Plessen gehören zu den Speakern. Sie bringen unterschiedliche Perspektiven auf Erfolg, Karriere und persönliche Weiterentwicklung mit.

Doch hinter dem Event steckt eine größere Mission. Es geht nicht nur darum, Frauen in Führungspositionen zu bringen, sondern auch darum, die Strukturen zu verändern, in denen Karriere gemacht wird. Und das betrifft ausdrücklich auch Männer.

Die Frau hinter Leaders in Heels

Initiatorin ist Vada Prosquill, Gründerin der Businessplattform Leaders in Heels. Was mit einem kleinen Afterwork-Event begann, entwickelte sich schnell zu einer Community mit eigenem Members Club und einer großen Konferenz. Ihr Ansatz: Business darf inspirierend, modern und auch unkonventionell sein. Deshalb verbindet sie klassische Karrierethemen ganz bewusst mit Mode, Lifestyle und spannenden Persönlichkeiten.

Im MADONNA-Interview erzählt Vada Prosquill, was sich in der Businesswelt dringend ändern muss, weshalb Networking oft unterschätzt wird und wann sie selbst zuletzt den Sprung ins kalte Wasser wagte.

Wenige Tage vor der Geburt ihres ersten Kindes wird Vada selbst auf der Bühne ihrer eigenen Konferenz stehen. Was nach außen wie die perfekte Superwoman-Story klingt, möchte sie bewusst hinterfragen. © Celina Hauser

Was hat dir in der Businesswelt gefehlt, als du Leaders in Heels gegründet hast – und was wolltest du selbst anders machen? Leaders in Heels entstand aus meinem eigenen Bedürfnis heraus, zu verstehen, weshalb es Dinge wie den Gender Gap noch immer gibt, obwohl ich so viele kompetente Frauen in meinem Umfeld kenne. Und genauso Männer, die als Allies Frauen unterstützen. Ich wollte verstehen, woran es liegt und was wir konkret verändern können. Mein erstes Event war ein kleiner Afterwork-Abend. Der Abend kam so gut an, dass ich direkt danach eine erste Version unseres Members Clubs gestartet habe. Ich wollte etwas schaffen, das anders ist als klassische Business-Netzwerke. Ich beschäftige mich selbst gerne mit Fashion und wollte diese Welt mit Business verbinden.

“"Ich wollte auffallen, polarisieren und auch ein bisschen anecken. So ist letztendlich auch der Name Leaders in Heels entstanden."” Vada Prosquill

Mit der Future of LeadHERship Konferenz bringst du Menschen aus ganz unterschiedlichen Branchen zusammen. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher? Wir haben heuer wieder ein sehr vielseitiges Programm mit über 40 Speaker auf zwei Bühnen und vier Masterclasses. Inhaltlich bewegen wir uns zwischen Self-Leadership, Leadership & Communication, AI & Transformation sowie Visibility, Marketing und Personal Branding. Mir ist wichtig, dass wir unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen. Wir haben UnternehmerInnen, Führungskräfte aus großen Unternehmen, InvestorInnen und ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Denn genau daraus entstehen oft die spannendsten Gespräche und neuen Blickwinkel.

Der Tag lohnt sich für alle, die sich beruflich weiterentwickeln möchten, neue Kontakte knüpfen und sich mit Themen beschäftigen wollen, die sie in ihrer Karriere oder ihrem Unternehmen tatsächlich weiterbringen. Und natürlich auch für Männer – denn Leadership und Gleichberechtigung sind keine reinen Frauenthemen.

Von Influencerin Adorable Caro bis zu Investor Anthony Schiller: Welche Geschichten holst du dieses Jahr auf die Bühne? Für mich sind bei der Programmerstellung drei Aspekte besonders wichtig:

1. Inspiration und persönliche Weiterentwicklung. Ich möchte Menschen auf der Bühne haben, deren persönliche Geschichten spannend sind und von denen man etwas mitnehmen kann.

2. Unternehmensaufbau und Erfolgsstories. Wie baut man ein erfolgreiches Unternehmen oder eine starke Marke auf? Welche Entscheidungen stehen dahinter?

3. Leadership im Corporate-Bereich und Gender Diversity. Wir müssen uns auch damit beschäftigen, wie Karrierewege in Unternehmen funktionieren, wer befördert wird und warum manche Frauen trotz hervorragender Leistungen irgendwann an eine gläserne Decke stoßen.

Über Female Empowerment wird viel gesprochen. Bei welchem Thema denkst du dir: Darüber diskutieren wir wirklich schon lange genug – da muss endlich etwas passieren? Wir diskutieren sehr viel darüber, was alles falsch läuft und weshalb wir mehr Gleichberechtigung brauchen. Was mir oft fehlt, sind die konkreten To-dos. Was muss sich denn jetzt tatsächlich verändern? Frauen müssen sichtbar sein und an den Tisch geholt werden. Und solange Männer einen Großteil der entscheidenden Positionen besetzen, brauchen wir männliche Allies, die hier mitdenken, Türen öffnen und Frauen aktiv mit nach oben ziehen. Mir geht es dabei nicht darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Es geht darum, Awareness zu schaffen und Führungspersonen darauf aufmerksam zu machen, wo sie selbst etwas verändern können.

“"Die gläserne Decke ist definitiv vorhanden. Und genau diese müssen auch jene Männer wahrnehmen, die bereits darüber sitzen."” Vada Prosquill

Frauen sollen Karriere machen, sichtbar sein und möglichst alles gleichzeitig schaffen. Welches Bild von Erfolg möchtest du mit deiner Plattform vermitteln? Wir müssen uns davon verabschieden, dass Frauen alles gleichzeitig und möglichst perfekt schaffen müssen. Wir Frauen haben oft sehr viele Hüte auf. Wir sind Unternehmerinnen, Führungskräfte, Partnerinnen, Mütter, Freundinnen und vieles mehr. Und manchmal hat man das Gefühl, all diesen Rollen gleichzeitig gerecht werden zu müssen. Für mich bedeutet Erfolg aber nicht, überall 100 Prozent geben zu müssen. Es bedeutet auch, eigene Prioritäten setzen zu können und selbst zu entscheiden, was gerade wichtig ist. Und vor allem sollte Erfolg nicht davon abhängen, wie viel jemand bereit ist, dafür aufzugeben.

"Du musst mehr netzwerken" ist ein beliebter Karrieretipp. Wie wird aus einem netten Gespräch tatsächlich eine berufliche Chance? Die Basis ist definitiv, dass du genau weißt, was du anbietest und wem du damit hilfst. Der sogenannte Elevator Pitch. Wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst, und du zehn Minuten erklären musst, was dein Unternehmen tut, hat die andere Person wahrscheinlich schon abgeschaltet. Genauso wichtig ist es aber, der anderen Person zuzuhören, Fragen zu stellen und herauszufinden, ob sie gerade ein Problem hat, das du lösen könntest. Und dann: Kontaktdaten austauschen und direkt am selben oder spätestens am nächsten Tag schreiben. Dranbleiben, Follow-ups verschicken und den Kontakt pflegen.

Wann musstest du selbst zuletzt über deinen Schatten springen, um den nächsten beruflichen Schritt zu machen? Als ich meine ersten Mitarbeiterinnen angestellt habe. Bis dahin war ich es gewohnt, vor allem für mich selbst verantwortlich zu sein. Plötzlich ist man aber auch für andere Menschen und deren Einkommen verantwortlich. Die Fixkosten werden jeden Monat größer, Liquidität und Wachstum spielen auf einmal eine ganz andere Rolle. Man überlegt sich Entscheidungen zweimal, weil sie nicht mehr nur einen selbst betreffen. Das war für mich ein großer Schritt und auch ein Sprung ins kalte Wasser. Ich musste lernen, Verantwortung abzugeben, aber gleichzeitig auch die finanzielle Verantwortung für mein Team zu tragen.

Zu welchem nächsten Karriere-Milestone möchtest du die Besucherinnen der Konferenz ermutigen? Ich wünsche mir, dass jede Person etwas für sich mitnimmt. Das kann eine neue Idee sein, ein konkreter Tipp, eine neue Perspektive oder auch einfach ein Kontakt, aus dem sich später etwas entwickelt. Vor allem möchte ich die Besucher dazu ermutigen, Dinge auszuprobieren und nicht darauf zu warten, bis sie sich zu 100 Prozent bereit fühlen. Gerade Frauen überlegen oft sehr lange, ob sie für den nächsten Schritt schon qualifiziert genug sind, während andere einfach machen. Seid sichtbarer, sprecht über eure Erfolge, fordert Chancen ein und traut euch auch, einmal etwas zu machen, das außerhalb eurer Komfortzone liegt. Und sucht euch Menschen, die euch dabei unterstützen. Man muss nicht alles alleine schaffen.