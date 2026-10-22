Schneider x Humanic
Female Empowerment im Wiener Künstlerhaus
Mode als Ausgangspunkt für Kunst: Anlässlich der Präsentation der neuen Silvia Schneider x HUMANIC Kollektion "Female Empower-Walk" luden HUMANIC HOUSE of BRANDS und Designerin Silvia Schneider junge Kreative aus ganz Österreich ein. Fünf Ausbildungsinstitutionen entwickelten eigenständige Arbeiten, die im Wiener Künstlerhaus gezeigt wurden. Höhepunkte waren die Auszeichnung der drei überzeugendsten Projekte durch eine Fachjury sowie der Besuch zahlreicher Prominenter wie Andreas Moravec, Cesár Sampson oder Susanne Raab.
Mode als Ausgangspunkt für Kunst
Die Schülerinnen und Studierenden erhielten Musterstücke der Kollektion sowie die Key-Farbe Gold. Im Zentrum stand die Frage "Was bedeuten Schuhe für Frauen?" und die Auseinandersetzung mit Identität und Selbstbewusstsein. Armin Weger, CEO der Leder & Schuh AG, betonte, dass Schuhe viel darüber erzählen, wie man auftreten möchte. Auch Designerin Silvia Schneider zeigte sich begeistert von den unterschiedlichen Interpretationen weiblicher Stärke.
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Promi-Andrang im Wiener Künstlerhaus
Auch Österreichs Society ließ sich die Kunstausstellung nicht entgehen. Mit dabei waren unter anderem Musiker Cesár Sampson, Ö3-Lady Claudia Stöckl, "Dancing Star" Herby Stanonik, Schauspieler Markus Freistätter, Ex-Ministerin Susanne Raab und zahlreiche weitere VIPs.
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