Female Empowerment im Wiener Künstlerhaus

Anlässlich ihrer neuen Kollektion riefen Humanic und Silvia Schneider einen Kunstwettbewerb ins Leben. Junge Kreative zeigten im Wiener Künstlerhaus ihre Perspektiven auf weibliche Stärke.

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Mode als Ausgangspunkt für Kunst: Anlässlich der Präsentation der neuen Silvia Schneider x HUMANIC Kollektion "Female Empower-Walk" luden HUMANIC HOUSE of BRANDS und Designerin Silvia Schneider junge Kreative aus ganz Österreich ein. Fünf Ausbildungsinstitutionen entwickelten eigenständige Arbeiten, die im Wiener Künstlerhaus gezeigt wurden. Höhepunkte waren die Auszeichnung der drei überzeugendsten Projekte durch eine Fachjury sowie der Besuch zahlreicher Prominenter wie Andreas Moravec, Cesár Sampson oder Susanne Raab.

Markus Freistätter und Lilian Klebow © Andreas Tischler / Vienna Press

Mode als Ausgangspunkt für Kunst

Cesar Sampson © Andreas Tischler / Vienna Press

Die Schülerinnen und Studierenden erhielten Musterstücke der Kollektion sowie die Key-Farbe Gold. Im Zentrum stand die Frage "Was bedeuten Schuhe für Frauen?" und die Auseinandersetzung mit Identität und Selbstbewusstsein. Armin Weger, CEO der Leder & Schuh AG, betonte, dass Schuhe viel darüber erzählen, wie man auftreten möchte. Auch Designerin Silvia Schneider zeigte sich begeistert von den unterschiedlichen Interpretationen weiblicher Stärke.

Wolfgang Reichl und FJ Baur © Andreas Tischler / Vienna Press

Promi-Andrang im Wiener Künstlerhaus

Auch Österreichs Society ließ sich die Kunstausstellung nicht entgehen. Mit dabei waren unter anderem Musiker Cesár Sampson, Ö3-Lady Claudia Stöckl, "Dancing Star" Herby Stanonik, Schauspieler Markus Freistätter, Ex-Ministerin Susanne Raab und zahlreiche weitere VIPs.