Schock für Pocher: Ex Sandy geht zurück nach Amerika

Sandy Meyer-Wölden hat ihren Lebensmittelpunkt wieder nach Miami verlegt. Im Podcast äußerte sie sich zu den Gründen und verriet überraschende Pläne für ihre Söhne.

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Vor rund zwei Jahren zog Sandy Meyer-Wölden mit drei ihrer fünf Kinder von Miami nach Köln zu ihrem Ex-Mann Oliver Pocher. Jetzt verriet die 43-Jährige in ihrem Podcast "Die Pochers! Live", dass ihr Lebensmittelpunkt inzwischen wieder in Miami liegt.

Rückkehr in die USA

Vor allem wegen ihrer jüngsten Kinder verbringt sie die meiste Zeit wieder in den USA. Zudem erklärte sie, dass sie nach der endgültigen Trennung von ihrem Freund Alexander Müller und wegen seltenerer Podcast-Aufnahmen keinen Grund mehr für einen dauerhaften Verbleib in Deutschland sah. In Köln lebt aktuell weiter ihre älteste Tochter Nayla, während die größeren Zwillingssöhne ein Golf-Internat in Spanien besuchen.

Überraschender Plan für die Söhne

In der Podcast-Folge kündigte Meyer-Wölden an, dass auch die Zwillingssöhne irgendwann wieder nach Miami zurückkehren sollen. Diese Pläne schienen für Oliver Pocher überraschend zu kommen. Pocher reagierte im Podcast erstaunt und wollte das Thema direkt besprechen. Meyer-Wölden beruhigte ihn jedoch und betonte, dass dies noch etwas dauere und dafür bessere Noten nötig seien. Pocher zog derweil eine positive Bilanz zum Internatsaufenthalt der Jungs.