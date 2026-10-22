Drama um "James-Bond-Chefin" Judy Dench

Schauspielikone Judi Dench kann wegen einer fortgeschrittenen Augenerkrankung nicht mehr vor der Kamera oder auf der Bühne stehen. Über die Folgen sprach sie nun offen.

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Die 91-jährige Oscarpreisträgerin Judi Dench hat ihren Rückzug aus der Schauspielerei erklärt. In einem Interview mit der BBC-Sendung "Today" schilderte sie die schwerwiegenden Konsequenzen ihrer Sehbehinderung für Beruf und Alltag. Der aus vielen James Bond-Filmen als "M" bekannte Star betonte, dass sie weder Theaterstücke spielen noch Filme drehen oder lesen könne.

Diagnose betrifft das Sehvermögen

Bereits im Jahr 2012 wurde bei der Darstellerin eine altersbedingte Makuladegeneration (AMD) diagnostiziert, die das zentrale Sehvermögen zunehmend beeinträchtigt. Laut eigener Aussage fällt es ihr mittlerweile schwer, Gesichter zu erkennen, was im Alltag zu unangenehmen Verwechslungen führt. Wie stark ihre Sehkraft nachgelassen hat, verdeutlichte sie mit einer Erinnerung an den vergangenen Sommer, als sie blühende Hasenglöckchen nicht mehr sehen konnte. Die Erinnerung an das Aussehen von Bäumen helfe ihr dabei, sich die Umgebung vorzustellen.

Judy Dench und Daniel Craig © Getty Images

Blick auf das Älterwerden

Trotz der gesundheitlichen Probleme behält Dench ihren Humor bei. Auf die Frage nach Ihren Gedanken zum Älterwerden antwortete sie knapp mit "Quatsch". Man solle sich nicht zu viele Gedanken über das Alter machen und weiterhin versuchen, Dinge zu tun.