Advent an der Donau: Punsch, Schiff, Schlösser

Gebrannte Mandeln, Punsch und Lichterzauber: Entlang der Donau startet die Adventzeit. Neu ist das Adventticket Wachau, es kostet nur 15 Euro.

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Von Burgruinen über Schlösser bis zu urigen Kellergassen: Entlang der Donau laden zahlreiche Adventmärkte zum Bummeln ein. Bernhard Schröder, Geschäftsführer der Tourismusdestination Donau Niederösterreich, sagt: "Stimmungsvolle Adventmärkte laden in der Vorweihnachtszeit zu besonderen Orten entlang der Donau: von den urigen Kellergassen mit ihrem einzigartigen Charme bis hin zu Adventmärkten im historischen Ambiente. Dass viele dieser Märkte entspannt und klimafreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind, ist ein wichtiger Baustein für eine sanfte und nachhaltige Mobilität in unserer Region."

Den Auftakt macht der Burgadvent auf der Ruine Aggstein, noch am 13. bis 15. und 20. bis 22. November. Der Hobby-Kunst-Advent auf Schloss Leiben läuft bis 22. November.

Weihnachtsschifffahrt bei Dürnstein. © NÖ Tourismus

Märkte mit Flair

In Dürnstein findet der Wachauer Advent heuer zum zweiten Mal statt, jeweils an den Wochenenden vom 20. November bis 13. Dezember. Highlight ist der "schwimmende Adventmarkt": Auf einem festlich geschmückten Schiff gibt es Kunsthandwerk und edle Geschenkideen.

Kaiserliches Flair bietet Schloss Eckartsau am 28. und 29. November. In Maria Taferl lockt das Adventdorf von 27. bis 29. November mit eigens gebrautem Weihnachtsbier und dem Mechanischen Kripperl. Schloss Hof feiert von 14. November bis 20. Dezember mit Lichterzauber und Kinderprogramm. Ein Shuttlebus fährt ab Wien.

Noch mehr Zauber

Weitere Adventstimmung gibt es in Göttweig (täglich von 28. November bis 6. Dezember), im Stift Klosterneuburg (28. und 29. November) und beim Kiwanis Advent in Krems (27. bis 29. November). Am 6. Dezember tanzen im Schloss Traismauer die Puppen. Das Krippenspiel hat 200 Jahre Tradition und gilt als Rarität in der Donauregion.

Der Melker Advent läuft an den Wochenenden von 27. November bis 20. Dezember. Auch Krems (ab 19. November), Stockerau und Tulln mit seinem Adventdorf (ab 21. November) sind bequem öffentlich erreichbar.

Billig in die Wachau

Neu ist das Adventticket Wachau: Von 20. November bis 13. Dezember gilt es an Wochenenden, Fenstertagen und Feiertagen als Tageskarte für Wachaubahn und -busse. Erwachsene zahlen 15 Euro. Damit geht es nach Dürnstein, Weißenkirchen (21. und 22. November) und Spitz (28. und 29. November).

Wer lieber schippert: Das MS Mariandl fährt an drei Samstagen von 21. November bis 5. Dezember ab Krems nach Dürnstein. Die DDSG bietet am 29. November eine Fahrt samt Kulinarik ab Wien.

Kellergassen-Advent

Auch die Winzer feiern mit: In der Ahrenberger Kellergasse gibt es rund um den 21. November regionale Köstlichkeiten und edle Tropfen. Die Rehberger Kellergasse stimmt von 20. bis 22. November auf den Advent ein, der Prellenkirchner Adventzauber folgt am 29. November.

Tipp: Als Geschenk bieten sich die Genuss-on-Tour-Gutscheine an. Die NÖ-Card gibt es bis 31. Dezember mit der Aktion 12+3 Gratis-Monate. Mehr Termine: www.donau.com/advent