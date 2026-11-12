So giftig ist die Südrussische Tarantel wirklich

Die Wolfsspinne wird in Österreich immer öfter gesehen. Welche Gefahr geht für Mensch und Tier von ihr aus?

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Die Südrussische Tarantel ist in Österreich auf dem Vormarsch. Kam sie in der Vergangenheit nur vereinzelt im Burgenland vor, gibt es jetzt Sichtungen in vielen Regionen des Landes. In den letzten zwei Monaten wurde sie 175-mal entdeckt. Das sind nur die bestätigten Sichtungen, weitere konnten nicht geprüft werden.

Angst vor der Tarantel

Viele Menschen bekommen schon Gänsehaut, wenn sie nur von einer Tarantel hören und geraten beim Anblick der Spinnen in Angst oder gar Panik. Das liegt zum einen daran, dass wir von Natur aus darauf programmiert sind, Tieren wie Spinnen und Schlangen mit einer gewissen Vorsicht zu begegnen. Dazu kommt, dass die relativ großen Wolfsspinnen, die bis zu fünf Zentimeter lang werden können, behaart sind und sich oft ruckartig bewegen. Zu guter Letzt schauen wir uns die Angst vor Spinnen von unseren Eltern ab und werden auch durch die dramatisierte Darstellung in Filmen geprägt.

Ist die Angst berechtigt?

Doch ist das Gift der Südrussischen Tarantel, die sich jetzt sogar während der kalten Wintermonate weiter ausbreitet, gefährlich für uns? Kurz gesagt: nein. Das Gift von Taranteln ist für Menschen im Allgemeinen nicht tödlich. Unangenehm kann es aber schon werden.

Vergleichen kann man den Biss einer Südrussischen Tarantel am ehesten mit dem Stich einer Wespe, Biene oder Hornisse. Wird man gebissen, fühlt es sich im ersten Augenblick am ehesten an wie ein kleiner Nadelstich. Das liegt an den starken Kieferklauen der Tiere. Durch das Gift kann es dann zu lokalen Reaktionen wie Rötungen, Schwellungen, Brennen und Jucken kommen. Gelegentlich treten auch ein Taubheitsgefühl, leichte Übelkeit oder Schwindel auf.

Achtung bei Allergien

Gefährlich kann der Tarantel-Biss nur für Allergiker werden, ähnlich wie bei Insektenstichen. Auch eine bakterielle Sekundärinfektion der Wunde ist möglich. In diesen Fällen solltet ihr sofort einen Arzt aufsuchen und das Ganze abklären lassen.

Auch für Haustiere wie Hunde oder Katzen ist ein Biss dieser Spinnen nicht lebensbedrohlich. Bei kleinen Tieren wie Insekten oder Echsen wirkt es hingegen schnell tödlich. Das soll es auch, denn sie sind die natürlichen Beutetiere der Wolfsspinnen.

Allzu große Angst muss man ohnehin nicht haben: Die Südrussische Tarantel gilt als äußerst scheu und ergreift eher die Flucht. Sie beißt nur in Notwehr.