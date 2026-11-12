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Großeinsatz

Verfolgung: Raser crasht mit Vollgas in Supermarkt

Online Redaktion
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Ein Auto ist in die Front eines Supermarktes gefahren, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.
© Fotokerschi
Wie durch ein Wunder wurden keine Kunden verletzt.
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OÖ. Wilde Szenen in St. Florian: Ein Autofahrer wollte der Polizei entkommen, raste davon und krachte schließlich mit seinem schwarzen Flitzer direkt in den Eingangsbereich eines Supermarkts.

Alles begann mit einer Polizeikontrolle am Donnerstag. Doch statt anzuhalten, gab der Lenker Gas und flüchtete. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf. Die wilde Fahrt endete mit einem heftigen Crash: Das Auto krachte mit hoher Geschwindigkeit in den Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäfts. Zum Glück war zu diesem Zeitpunkt kein Kunde in dem Bereich.

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Einsatzfahrzeuge und Einsatzkräfte vor einem Supermarkt nach einem Unfall in St. Florian.
Der Supermarkt musste vorübergehend geschlossen werden. © Fotokerschi
Eingangsbereich eines Supermarkts mit beschädigter Glasfront und aufgestapelter Ware.
Der beschädigte Eingangsbereich. © Fotokerschi

Lenker verletzt – Großeinsatz

Der Raser allerdings erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsteam versorgt. Danach ging es für ihn zur weiteren Einvernahme auf die Polizeiinspektion Enns. Feuerwehr, Polizei, Rettung und Abschleppdienst rückten an. Die Feuerwehr musste das Unfallwrack bergen und den schwer beschädigten Eingangsbereich absichern. Der Supermarkt musste vorübergehend geschlossen bleiben.

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