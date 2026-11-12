Weinberg, Christbaum, Heuriger: LEADER in der Wachau

Thymian statt Herbizid, Öko-Christbäume und ein Heuriger mit Zukunft: Drei Projekte zeigen, wie in der Wachau aus guten Ideen echte Lösungen werden.

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Die LEADER-Region Wachau-Dunkelsteinerwald stellte im Rahmen der Reihe #leaderwirkt drei innovative Projekte vor. Sie beweisen: LEADER ist weit mehr als ein Fördertopf. Je nach Projekt gibt es Geld, Wissen, Kontakte oder Hilfe bei der Entwicklung.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) ist begeistert: "Die Wachau ist ein wunderschönes Stück Niederösterreich. Die drei Projekte zeigen innovative Lösungen, die direkt aus der Praxis kommen. Sie sollen dabei helfen, die Weinterrassen zu erhalten, die Heurigenkultur zu stärken und die Christbaumproduktion am Jauerling zu verbessern. Aus Liebe zum Land packen viele Menschen an, um zu schützen, was wir lieben: Unsere Heimat Niederösterreich."

Ideen von unten

Andreas Nunzer, Obmann der LEADER-Region, sagt: "Die besten Ideen für unsere Region entstehen direkt bei den Menschen, die hier leben und arbeiten. Unsere Aufgabe als LEADER-Region ist es, solche Initiativen aufzugreifen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Die drei Projekte zeigen sehr anschaulich, wie unterschiedlich diese Unterstützung aussehen kann: Manchmal braucht es eine Finanzierung, manchmal die richtigen Partner und manchmal einen gemeinsamen Entwicklungsprozess."

Projekt eins spielt in den steilen Weinterrassen. Winzer der Vinea Wachau suchten gemeinsam mit Forschern nach einer ökologischen Begrünung unter den Rebstöcken. Das Ziel: lästiges Beikraut in Schach halten, weniger Herbizide einsetzen und sich in den Steillagen Arbeit sparen.

Grün statt Chemie

Das Projekt lief von 2022 bis 2024, an 14 Standorten wurden verschiedene Begrünungen getestet. Das Ergebnis: Überall setzte sich mindestens eine passende Pflanze oder Mischung durch, auf einzelnen Flächen machten die Wunschpflanzen bis zu 90 Prozent aus. Die Stars sind Schwingelarten, Hornklee und Thymian. Die Forschung geht in Klosterneuburg weiter.

Aus dem Weinbau wächst gleich die nächste Idee: Am Jauerling will die ARGE NÖ Christbaumproduzenten mit dem Naturpark Jauerling und Forschern die Christbaumzucht ökologischer machen. Im Fokus stehen andere Begrünungsmischungen, biologische Schädlingsbekämpfung und mehr Artenvielfalt. LEADER half beim Wissenstransfer zwischen den Branchen, bei der Projektentwicklung und bei der Finanzierung.

Heuriger mit Zukunft

Auch beim "Vinea-Heurigen" ist Teamwork gefragt. Die Wachauer Heurigen sind für viele Winzer die wirtschaftliche Basis und prägen die Identität der Region. Doch Gäste ticken heute anders und haben neue Wünsche, das fordert die Betriebe heraus.

Aus dem langen Austausch zwischen Heurigenbetrieben, Vinea Wachau und LEADER entstand ein gemeinsames Projekt. Die Basis dafür waren Workshops, die LEADER organisierte. Das Projekt soll die Betriebe besser vernetzen, den Erfahrungsaustausch fördern und die Heurigenkultur weiterentwickeln.