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"Healthacross MED"

Europa-Erfolgsklinik in NÖ feiert Jubiläum

Online Redaktion
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Die Healthacross MED Klinik in Gmünd.
© Healthacross MED Gmünd
Das grenzüberschreitende Gesundheitszentrum Healthacross MED Gmünd feiert sein fünfjähriges Bestehen und gilt heute als europaweit einzigartiges Erfolgsprojekt.
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Seit Herbst 2021 werden dort Patientinnen und Patienten aus Niederösterreich und Tschechien direkt an der Grenze gemeinsam und wohnortnah versorgt.

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Die zugrunde liegende Initiative Healthacross stärkt die regionale Versorgung durch abgestimmte Angebote sowie den fachlichen Austausch zwischen Institutionen und wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO als internationales Best-Practice-Modell ausgezeichnet.

"Symbol für gelebtes Europa"

Rund 45 Mitarbeitende beider Länder sichern ein breites Gesundheits- und Therapieangebot mit kurzen Wegen. Bei jährlich etwa 70.000 Patientenkontakten, davon rund zehn Prozent aus Tschechien, dient das Zentrum als lebendiger Ort des Wissenstransfers.

Landesrat Anton Kasser (ÖVP) betont: "Healthacross MED Gmünd ist weit mehr als ein Gesundheitszentrum. Es ist ein Symbol für gelebtes Europa, für gegenseitiges Vertrauen und für die Überzeugung, dass Zusammenarbeit die beste Grundlage für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung ist." Zudem hebt er hervor, dass Krankheiten keine Grenzen kennen und die Einrichtung seit fünf Jahren eindrucksvoll zeige, wie grenzüberschreitende Kooperation der Bevölkerung unmittelbar nützt. Damit unterstreicht das Projekt die europäische Vorreiterrolle Niederösterreichs.

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