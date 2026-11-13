Zehn "Artenschutz-Oscars" in Niederösterreich vergeben

Zehn Projekte, ein Ziel: Niederösterreichs Artenvielfalt retten. Beim Naturschutzpreis in St. Pölten räumten Moorschützer, Fledermaus-Retter und Ziesel-Fans ab.

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33 Projekte waren im Rennen, zehn bekamen den Niederösterreichischen Naturschutzpreis 2026, auch Josef Schöffel-Förderungspreis genannt. Im NV-Forum überreichten Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) und Naturschutzakademie-Vertreterin Julia Kelemen-Finan die Auszeichnungen. Die Polizeimusik sorgte für den Sound.

Wilfing, der Landeshauptfrau Mikl-Leitner vertrat, lobte den Einsatz der Freiwilligen: "Naturschutz beginnt vor der eigenen Haustür." Er erinnerte an die Trockenrasen in Poysdorf und outete den Poysdorfer Weingartenpfirsich als Lieblingspflanze.

Rosenkranz: "Aus Liebe zur Heimat"

Rosenkranz hob die Krötenwanderungen hervor: Freiwillige tragen die Tiere sicher über die Straßen. Das geschehe aus "Liebe zur Heimat", sagte sie. Ihre Lieblingstiere sind Kröten und Lurche, aber auch Eidechsen und Fledermäuse.

Zu den Siegern zählen der Naturpark Leiser Berge („Wilde Weiden“), der Naturpark Hochmoor Schrems (Moor-Renaturierung) und Thomas Holzer, der seit 25 Jahren Gelben Lein und Zotten-Lein im Weinviertel schützt. David Jaros kümmert sich um den Enzian-Ameisenbläuling in der Wachau, mehrere Mittelschulen zählen Kuhschellen.

Fledermaus und Ziesel

Ausgezeichnet wurden außerdem die Familien Hofstätter und Angenbauer für 25 Jahre Kopfweidenpflege zum Schutz des Eremiten, die Koordinationsstelle für Fledermausschutz, die Gruppe "Kermit" (Amphibien am Hössgang) und die Freunde der Perchtoldsdorfer Heide (Europäisches Ziesel).

Den Sonderpreis für Innovation holte der Verein AURING für den Schlammpeitzger. Der Fisch ist das Wassertier des Jahres 2026, sein Lebensraum in den March-Thaya-Auen wird aufgewertet.

Der Josef Schöffel-Förderungspreis trägt den Namen des Mödlinger Bürgermeisters Josef Schöffel, der sich im 19. Jahrhundert maßgeblich für die Rettung des Wienerwaldes eingesetzt hat. Der Niederösterreichische Naturschutzpreis ist auch unter dieser Bezeichnung bekannt und würdigt besondere Leistungen und Projekte für den Schutz und die Erhaltung der Natur sowie der Artenvielfalt in Niederösterreich.