60 Zentimeter Schnee – erste Straßen gesperrt

Auf den Bergen ist der erste Schnee da.

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Erster, kleinerer Wintereinbruch in Österreich. In der Nacht auf Freitag sank die Schneefallgrenze bis auf etwa 600 Meter – vor allem auf den Bergen gab es Neuschnee. Besonders viel hat es in der Grenzregion Salzburg, Kärnten, Osttirol geschneit, auf dem Sonnblick in den Hohen Tauern wird aktuell bereits eine Schneehöhe von 59 Zentimetern gemessen.

Wintersperren

Auf zahlreichen hochalpinen Straßen gilt bereits eine Wintersperre. Betroffen sind u. a. diese Strecken

Timmelsjoch Hochalpenstraße zwischen Ötztal und Timmelsjoch

Großglockner Hochalpenstraße zwischen Heiligenblut und Bruck

Nockalmstraße zwischen Ebene Reichenau und Nockalm

Schlegeis Alpenstraße zwischen Ginzling und Schlegeis Stausee

Silvretta Hochalpenstraße zwischen Galtür - Partenen

Bilder vom Wintereinbruch © https://www.foto-webcam.eu/

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Die Prognose für die nächsten Tage

Am Freitag regnet und schneit es zunächst noch in vielen Regionen. Besonders in den Nordalpen fällt oberhalb von etwa 700 Metern Schnee. In Kärnten liegt die Schneefallgrenze zunächst bei rund 1.500 Metern und sinkt nur langsam auf etwa 1.200 Meter. In Vorarlberg und Nordtirol klingen die Niederschläge hingegen rasch ab. Bis zum Nachmittag wird es nahezu überall trocken, an der Alpennordseite kommt stellenweise die Sonne hervor. Dazu weht kräftiger Nordwestwind, im Osten sind zeitweise sogar stürmische Böen möglich. Die Temperaturen erreichen zwei bis zehn Grad.

Am Samstag dominiert verbreitet der Sonnenschein. Nur regional halten sich am Vormittag Nebel und Hochnebel, etwa in Oberösterreich, Kärnten und im Rheintal. Nach einem vielerorts frostigen Morgen steigen die Temperaturen auf vier bis zehn Grad. Auf den Bergen wird es vor allem im Westen bereits milder.

Auch am Sonntag überwiegt die Sonne, allerdings können sich Nebel und Hochnebel mancherorts hartnäckig halten. Besonders im Wald- und Weinviertel, im oberösterreichischen Zentralraum und im Südosten bleibt es zeitweise trüb. Im Osten weht kalter, kräftiger Südostwind. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und zehn Grad, am Alpennordrand sind lokal bis zu 13 Grad möglich.

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Ab Montag kehrt der Niederschlag zurück

Die freundliche Wetterphase ist nur von kurzer Dauer. Am Montag ziehen wieder mehr Wolken auf, von Westen kommen Regenschauer. Oberhalb von 1.300 bis 1.800 Metern fällt Schnee. Am Dienstag steigt die Schneefallgrenze teilweise sogar über 2.000 Meter. Gleichzeitig sind mit kräftigem Süd- bis Westwind regional bis zu 15 Grad möglich.

Am Mittwoch bleibt es in weiten Teilen Österreichs unbeständig. Besonders zwischen Vorarlberg und Oberösterreich sind Regenschauer zu erwarten. Die Schneefallgrenze sinkt wieder auf etwa 1.000 bis 1.600 Meter. Im Süden zeigt sich das Wetter freundlicher. Damit bleibt der Wintereinzug vorerst auf die höheren Lagen beschränkt.

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