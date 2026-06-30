Nagelsmann spricht über DFB-Aus

Das bittere WM-Aus gegen Paraguay hat Fußballdeutschland schockiert. Nach dem dramatischen Scheitern im Elfmeterschießen wartet die Öffentlichkeit auf Antworten. Wer verantwortet die Niederlage? Nagelsmann spricht über seine Zukunft.

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Mit finsterem Blick ging Nagelsmann ins Interview. Auch wie Harvertz findet Nagelsmann: So schlecht hat Deutschland gar nicht gespielt. Die TV-Experten finden diese Aussage interessant, halten sich aber aus Höflichkeit zurück.

Hätte, hätte, Fahradkette

"Wir hätten die Bälle schneller über die Kette spielen müssen", antwortet Nagelsmann auf die Kritik, dass der Angriff über die Spitze nicht funktioniert hat. Die Paraguayer hätten zudem gut verteidigt. Die Entscheidung des Schiedsrichters, dass zweite Tor Deutschlands durch Jonathan Tah zurückzunehmen, sei laut Nagelsmann außerdem nicht verständlich gewesen, dennoch gibt er schließlich zu: Gegen Paraguay hätte man schlussendlich einfach gewinnen müssen, unabhängig vom Schiedsrichter!

Nagelsmann unterwirft sich Entscheidung des DFB

Entsprechend der ernüchternden Realität, dass die deutsche Fußballnationallmannschaft seit gut einem Jahrzehnt international absolut unterperformt, stellt sich die Frage: Wie sieht's mit der Zukunft als Trainer Deutschlands aus, Herr Nagelsmann? Die Entscheidung liegt nicht an ihm, antwortet er prompt. Gerne würde er Deutschland zur nächsten EM 2028 begleiten, schlussendlich sei es aber eine Entscheidung der Leute des DFB. Wenn er weg soll, dann gehe er, wenn nicht dann nicht. Aufgeben will er nach der WM nicht. Für Völler sei Nagelsmann ein Kämpfer und ein Top-Trainer, der DFB bestehe aber nicht nur aus ihm. Im Endeffekt: Der DFB-Präsident konnte absolut noch nichts zur Zukunft des Trainers sagen.

Insgesamt ist das Letzte Jahrzehnt deutscher Fußballgeschichte vor allem eines: peinlich. Klar ist, dass demnächst schon Spekulationen, um den nächsten Trainer starten dürften. Im Stadion wurde schon "Nagelsmann raus!" gegrölt.