Nach WM-Blamage: Fans fordern Nagelsmann-Rauswurf

Seit Tagen wird DFB-Coach Julian Nagelsmann in Deutschland scharf kritisiert, nach dem überraschenden WM-Aus forderten auch Fans lautstark den Rauswurf.

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Deutschland kann die Paraguay-Pleite nicht fassen. Während das ganze Land vor dem Sechzehntelfinale schon auf den möglichen Achtelfinal-Gegner Frankreich geschaut hat, kommt es gar nicht so weit. Nach dem Elfer-Drama muss die Nagelsmann-Truppe die Koffer packen.

In den vergangenen Tagen wuchs die Kritik am Bundestrainer. Deutsche Medien berichteten von Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Mannschaft. Auch seine Entscheidungen wurden vermehrt hinterfragt.

Gegen Paraguay brachte er den seit Tagen geforderten Deniz Undav, doch auch der blieb gegen die Südamerikaner unauffällig und musste vorzeitig den Platz verlassen.

Wütende Fans

Doch auch die Musiala-Einwechslung änderte nichts. Nach Schlusspfiff lagen bei den mitgereisten Fans Frust und Trauer nah beieinander. Der Schuldige für das Aus war schnell gefunden: Julian Nagelsmann. Während Johannes B. Kerner und Jürgen Klopp die Niederlage analysierten, hörte man im Hintergrund wütende Fans, die den Rauswurf von Nagelsmann forderten.

epa13074162 Fans of Germany react after the team lost the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Germany against Paraguay, in Boston, USA, 29 June 2026. Paraguay beat Germany 4-3 on penalties. EPA/SHAWN THEW © EPA

"Julian raus!" war über die Mikrofone klar zu hören. Vor der Endrunde gab es schon immer wieder Gerüchte, dass er den DFB verlässt und wieder einen Verein übernehmen wird. Das könnte nun tatsächlich passieren, obwohl sein Vertrag noch bis 2028 läuft.