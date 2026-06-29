"Julian raus!"
Nach WM-Blamage: Fans fordern Nagelsmann-Rauswurf
Deutschland kann die Paraguay-Pleite nicht fassen. Während das ganze Land vor dem Sechzehntelfinale schon auf den möglichen Achtelfinal-Gegner Frankreich geschaut hat, kommt es gar nicht so weit. Nach dem Elfer-Drama muss die Nagelsmann-Truppe die Koffer packen.
Auch interessant
In den vergangenen Tagen wuchs die Kritik am Bundestrainer. Deutsche Medien berichteten von Unstimmigkeiten zwischen Trainer und Mannschaft. Auch seine Entscheidungen wurden vermehrt hinterfragt.
Gegen Paraguay brachte er den seit Tagen geforderten Deniz Undav, doch auch der blieb gegen die Südamerikaner unauffällig und musste vorzeitig den Platz verlassen.
Wütende Fans
Doch auch die Musiala-Einwechslung änderte nichts. Nach Schlusspfiff lagen bei den mitgereisten Fans Frust und Trauer nah beieinander. Der Schuldige für das Aus war schnell gefunden: Julian Nagelsmann. Während Johannes B. Kerner und Jürgen Klopp die Niederlage analysierten, hörte man im Hintergrund wütende Fans, die den Rauswurf von Nagelsmann forderten.
"Julian raus!" war über die Mikrofone klar zu hören. Vor der Endrunde gab es schon immer wieder Gerüchte, dass er den DFB verlässt und wieder einen Verein übernehmen wird. Das könnte nun tatsächlich passieren, obwohl sein Vertrag noch bis 2028 läuft.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden