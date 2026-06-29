Historische Paraguay-Pleite für DFB

Deutschland ist nach dem blamablen Aus gegen Underdog Paraguay im Tal der Tränen und erlebt dabei eine historische Schmach!

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Deutsches Debakel bei der WM! Ausgerechnet im Land der unbegrenzten Möglichkeiten scheitert die Nagelsmann-Elf im Elferschießen gegen Paraguay. Den deutschen Stars war der Schock nach dem entscheidenden Elfmeter von Jose Canale ins Gesicht geschrieben.

Denn damit hat man beim vierfachen Weltmeister nicht gerechnet. Denn in den bisherigen vier Elfmeterschießen, die man bei WM-Endrunden hatte, ging man immer als Sieger vom Platz. Doch am 29. Juni 2026 endete diese Glückssträhne.

Paraguay's goalkeeper #12 Orlando Gill saves the penalty kick by Germany's forward #07 Kai Havertz during the penalty shootout of the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) © APA/AFP/ODD ANDERSEN

Der WM-Traum der Deutschen platzt im Sechzehntelfinale. Damit geht auch die deutsche Horror-Serie weiter. Seit dem WM-Titel 2014 stand man zwar erstmals wieder in der K.o.-Phase, doch das WM-Achtelfinale findet zum dritten Mal in Folge ohne DFB-Beteiligung statt.