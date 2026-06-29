Das gab es noch nie
Historische Paraguay-Pleite für DFB
Deutsches Debakel bei der WM! Ausgerechnet im Land der unbegrenzten Möglichkeiten scheitert die Nagelsmann-Elf im Elferschießen gegen Paraguay. Den deutschen Stars war der Schock nach dem entscheidenden Elfmeter von Jose Canale ins Gesicht geschrieben.
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Denn damit hat man beim vierfachen Weltmeister nicht gerechnet. Denn in den bisherigen vier Elfmeterschießen, die man bei WM-Endrunden hatte, ging man immer als Sieger vom Platz. Doch am 29. Juni 2026 endete diese Glückssträhne.
Der WM-Traum der Deutschen platzt im Sechzehntelfinale. Damit geht auch die deutsche Horror-Serie weiter. Seit dem WM-Titel 2014 stand man zwar erstmals wieder in der K.o.-Phase, doch das WM-Achtelfinale findet zum dritten Mal in Folge ohne DFB-Beteiligung statt.
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