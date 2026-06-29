Neuers Tor-Fluch geht weiter

Manuel Neuer ist einer der besten Torhüter jemals und ordnet sich unter Legenden wie Buffon und Casillas ein. Doch seit dem legendären 1-0 gegen Argentinien im WM-Finale 2014 sucht den Deutschen ein schlimmer Fluch heim.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In jedem dem Argentinien-Spiel folgenden WM-Match kassierte der inzwischen 40-Jährige ein Gegentor. Im heutigen Spiel gegen Paraguay setzt sich dieser Fluch in der 42. Minute wieder einmal fort. Unglaublich.

Der Kap-Verde-Held Vozinha ist der einzige Goalie über 40 bei einer WM, der noch ohne Gegentor ist.

Neuer hat zumindest die nächsten WM-Spiele noch Zeit, den Fluch zu brechen...