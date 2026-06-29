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Unheimlich

Neuers Tor-Fluch geht weiter

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Ein Fußballtorwart im bunt gemusterten Trikot wärmt sich im Stadion auf.
© APA/AFP/FRANCK FIFE
Manuel Neuer ist einer der besten Torhüter jemals und ordnet sich unter Legenden wie Buffon und Casillas ein. Doch seit dem legendären 1-0 gegen Argentinien im WM-Finale 2014 sucht den Deutschen ein schlimmer Fluch heim.
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In jedem dem Argentinien-Spiel folgenden WM-Match kassierte der inzwischen 40-Jährige ein Gegentor. Im heutigen Spiel gegen Paraguay setzt sich dieser Fluch in der 42. Minute wieder einmal fort. Unglaublich.

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Neuer hat zumindest die nächsten WM-Spiele noch Zeit, den Fluch zu brechen...

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