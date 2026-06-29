Unheimlich
Neuers Tor-Fluch geht weiter
In jedem dem Argentinien-Spiel folgenden WM-Match kassierte der inzwischen 40-Jährige ein Gegentor. Im heutigen Spiel gegen Paraguay setzt sich dieser Fluch in der 42. Minute wieder einmal fort. Unglaublich.
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Der Kap-Verde-Held Vozinha ist der einzige Goalie über 40 bei einer WM, der noch ohne Gegentor ist.
Neuer hat zumindest die nächsten WM-Spiele noch Zeit, den Fluch zu brechen...
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