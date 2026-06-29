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Nach Algerien-Spiel

WM-Verschwörung um Marko Arnautovic

Ein österreichischer Fußballspieler jubelt im rot-schwarzen Trikot auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures
Balkan-Medien berichten von einer geheimen Absprache.
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Es läuft die Nachspielzeit im entscheidenden letzten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft. Auf der Anzeigetafel prangt ein spektakuläres 3:3 zwischen Österreich und Algerien. Die Stimmung im Kansas-Stadion kocht, das Spiel war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Doch während die Fans auf den Rängen noch den Atem anhalten, brennen unten am Spielfeldrand die Sicherungen durch. Mittendrin: ÖFB-Kapitän Marko Arnautovic.

Handfester Skandal?

Wie bereits oe24 berichtete, lieferte sich der Wiener kurz vor dem Abpfiff ein hitziges Wortgefecht mit der algerischen Ersatzbank. Was im Eifer des Gefechts wie eine der üblichen, emotionalen Entladungen des Stürmerstars wirkte, entwickelte sich in den Stunden nach dem Spiel zu einem handfesten Skandal in den sozialen Medien – befeuert von einschlägigen Accounts und Balkan-Medien.

Lippenleser entschlüsseln Aussage

Schnell wurden auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) und TikTok Lippenleser-Videos und Audiomitschnitte geteilt. Der Vorwurf einiger Accounts wiegt schwer: Arnautovic, der serbische Wurzeln hat, soll den algerischen Nationaltrainer Vladimir Petković verbal schwer attackiert haben.

"Vladmir, warum habt ihr das Tor zum 3:2 geschossen?"

Noch brisanter ist die Verschwörungstheorie, die aktuell von Portalen wie SportSport.ba aufgegriffen wird. Ein viraler Post, der nur wenige Stunden nach dem Abpfiff die Runde machte, zitiert Arnautovic im Wortlaut. Er soll auf Serbisch in Richtung des algerischen Trainers gerufen haben:

"Vladimire, zašto ste dali gol za 3-2?" – zu Deutsch: "Vladimir, warum habt ihr das Tor zum 3:2 geschossen?"

Algerien-Kapitän entschuldigt sich für Tor

Diese wenigen Worte reichten aus, um eine gigantische Welle an Spekulationen loszutreten. User und Medien weltweit stellen nun die allesentscheidende Frage: Gab es vor der Partie etwa eine geheime Absprache? War das Spiel geschoben? Kurios: Ausgerechnet Algerien-Kapitän Riyad Mahrez entschuldigte sich öffentlich für seinen Treffer zum 3:2 in der 93. Minute. Kurz danach explodierte Arnie in Richtung Algerien-Bank ...

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