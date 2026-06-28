Ärger für Arnie nach Krach mit Algerien-Stars

Die letzten Minuten der Partie zwischen Österreich und Algerien waren ein Wechselbad der Gefühle. Für Marko Arnautovic könnte es noch ein Nachspiel haben.

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Was war das für ein Fußball-Thriller? Innerhalb von wenigen Sekunden wechselte die Stimmung der heimischen Fußball-Fans von Aufstiegsfreude zu Schock und zu völliger Ekstase, als Sasa Kalajdzic uns doch noch zum Spanien-Kracher schoss.

Doch nach dem dritten Algerien-Tor von Ryad Mahrez verpassten die Zuseher vor dem TV einiges. Nicht nur die Einwechslung von Gold-Torschütze Sasa Kalajdzic.

Selbst die Mitspieler von Mahrez in der Abwehr griffen sich geschockt auf den Kopf und konnten nicht glauben, was ihr Superstar gerade getan hat, da der Aufstieg für beide doch bereits fix war.

Hitzige Stimmung

Auf den Ersatzbänken konnten sich einige Beteiligte ebenfalls nicht mehr zurückhalten. Wie mehrere Videos auf Social Media zeigen, ging es sogar so weit, dass es zu einem hitzigen Wortduell zwischen Marko Arnautovic und der algerischen Bank kam.

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Teamchef Ralf Rangnick und Christoph Baumgartner konnten den Torschützen zum 1:0 nicht zurückhalten. Ob der Vorfall noch ein Nachspiel hat und möglicherweise eine Sperre gegen Spanien nach sich zieht, ist derzeit nicht bekannt. Es bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen der FIFA ein Auge zudrücken und unseren Fan-Liebling nicht mit einer Sperre bestrafen.