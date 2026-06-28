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Arnautovic: "Gegen Spanien zur Not mit einem Knie!"

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Marko Arnautovic eröffnete den 3:3-Krimi mit seinem 1:0. Danach gab es eine kleine Entwarnung.
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"Ich bin sprachlos! Dass wir den Ausgleich noch machen, das war crazy. Beim 3:2 dachte ich, jetzt ist's vorbei", sagte Arnautovic.

Der Stürmer-Star wurde emotional: "An das Ende meiner Team-Karriere habe ich nicht gedacht. Es ist alles sehr schnell passiert. Ich bin überaus glücklich, dass wir weitermachen und gegen Spanien alles reinhauen"

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"Es war ein großes Happy End", so "Arnie".

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"Im Knie habe ich einen kleinen Stich gespürt, aber es ist alles okay. Ich spiele zur Not auch mit einem Knie gegen Spanien", gibt es eine Kampfansage für das Sechzehntelfinale.

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