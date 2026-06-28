Arnautovic: "Gegen Spanien zur Not mit einem Knie!"

Marko Arnautovic eröffnete den 3:3-Krimi mit seinem 1:0. Danach gab es eine kleine Entwarnung.

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"Ich bin sprachlos! Dass wir den Ausgleich noch machen, das war crazy. Beim 3:2 dachte ich, jetzt ist's vorbei", sagte Arnautovic.

Der Stürmer-Star wurde emotional: "An das Ende meiner Team-Karriere habe ich nicht gedacht. Es ist alles sehr schnell passiert. Ich bin überaus glücklich, dass wir weitermachen und gegen Spanien alles reinhauen"

"Es war ein großes Happy End", so "Arnie".

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"Im Knie habe ich einen kleinen Stich gespürt, aber es ist alles okay. Ich spiele zur Not auch mit einem Knie gegen Spanien", gibt es eine Kampfansage für das Sechzehntelfinale.