"Ich bin tot"
Sabitzer an Fans: "Weitertrinken!"
"Es war teilweise unseriös, wir müssen das gut analysieren, dass wir besser reinkommen", erklärte "Sabi".
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Die Szene im Finish hinterließen Spuren: "Du denkst es ist verloren, dann hauen wir einen weiten Ball rein, unglaublich."
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"Es haben viele in Österreich den Atem angehalten, jetzt können sie in Österreich gerne weitertrinken. Aber ich bin einfach so tot", erklärte Sabitzer.
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