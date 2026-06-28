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"Ich bin tot"

Sabitzer an Fans: "Weitertrinken!"

© EPA
Marcel Sabitzer war einer der großen WM-Helden in Rot-Weiß-Rot. Der Regisseur hatte eine Nachricht für alle Fans in Österreich.
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"Es war teilweise unseriös, wir müssen das gut analysieren, dass wir besser reinkommen", erklärte "Sabi".

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Die Szene im Finish hinterließen Spuren: "Du denkst es ist verloren, dann hauen wir einen weiten Ball rein, unglaublich."

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"Es haben viele in Österreich den Atem angehalten, jetzt können sie in Österreich gerne weitertrinken. Aber ich bin einfach so tot", erklärte Sabitzer.

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