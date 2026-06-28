WM-Held Kalajdzic: "500 Watschen kassiert"

Sasa Kalajdzic versetzte ganz Österreich mit seinem 3:3 in Ekstase, er köpfte das ÖFB-Team ins Sechzehntelfinale. Doch der Torschütze blieb überraschend cool.

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"Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Wir waren in Schockstarre und der Ball ist Gott sei Dank gekommen. Es ist fast schon märchenhaft, wie unsere Reise, die hoffentlich lange weitergeht. Ich bin froh, dass ich etwas beitragen konnte", so der LASK-Stürmer.

Kalajdzic scherzt über den Torjubel, bei dem er ein wenig von seinen Kollegen zugerichtet wurde: "Ich glaube ich habe 500 Watschen kassiert, vielleicht habe ich eine Gehirnerschütterung."

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"Es ist fix einer der schönsten Momente meiner Karriere", meinte der Stürmer abschließend.