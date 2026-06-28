Mega-Torjubel
WM-Held Kalajdzic: "500 Watschen kassiert"
"Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Wir waren in Schockstarre und der Ball ist Gott sei Dank gekommen. Es ist fast schon märchenhaft, wie unsere Reise, die hoffentlich lange weitergeht. Ich bin froh, dass ich etwas beitragen konnte", so der LASK-Stürmer.
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Kalajdzic scherzt über den Torjubel, bei dem er ein wenig von seinen Kollegen zugerichtet wurde: "Ich glaube ich habe 500 Watschen kassiert, vielleicht habe ich eine Gehirnerschütterung."
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"Es ist fix einer der schönsten Momente meiner Karriere", meinte der Stürmer abschließend.
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