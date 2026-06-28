ÖFB-Thriller
Rangnick: "Normal bist du dann tot"
"Nicht einmal im Entferntesten haben ich sowas in einem Fußballspiel erlebt. Normalerweise bist du nach dem 3:2 tot. Dass wird da so zurückgekommen sind, ist unglaublich. Es musste so viel aufgehen, dass das am Ende noch so klappt", schnaufte Rangnick durch.
"Einige Spieler waren komplett am Limit, entscheidend ist, dass wir es geschafft haben. Nach dem 3:2 waren alle sprachlos, aber der Rest war dann Hollywood", so der Deutsche.
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Von einer "Schande von Kansas" wollte der Teamchef nichts wissen: "Es war ein echtes Endspiel, dass das 3:3 ausgeht, das hatte keiner erwartet."
"Es ging darum aufzusteigen, das ist uns gelungen, das zählt", ist das 3:3 schnell abgehakt.
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"Wir haben viele Sachen gut gemacht, die Tore geschossen. Hatten aber dann auch schon ziemliche Probleme, wo wir nicht gut ausgesehen haben", analysierte der Teamchef die Leistung.
Jetzt ist Party angesagt: "Im Flieger wird sicher gefeiert."
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