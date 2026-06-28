DANKE Sasa! ER ist unser großer WM-Held

5:57 Uhr! "Bist du deppat!" Sasa Kalajdzeic rettet Österreich in der 96. Minute den Aufstieg in die K.o.-Phase.

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Was war das für eine Partie? In der 92. Minute war Österreich schon ausgeschieden, doch dann kam der große Moment von Sasa Kalajdzic. In der 96. Minute rettete der LASK-Stürmer mit seinem Kopfball-Tor noch den Aufstieg.

Eine "Schande von Kansas" wurde es nicht, eher ein Hitchcock-Krimi! Nach 20 Minuten Ballgeschiebe gab es eine Schlussphase für die Geschichtsbücher.

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Ryad Mahrez brachte Algerien in der 92. Minute in Führung, es sah nach dem bitteren Aus für Österreich aus - doch dann hielt Kalajdzic den Kopf hin und wurde zum großen rot-weiß-roten Helden!

Österreich spielt in der Runde der letzten 32 jetzt gegen Spanien, Algerien kickt gegen die Schweiz.