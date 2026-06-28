Unglaubliches 3:3
DANKE Sasa! ER ist unser großer WM-Held
Was war das für eine Partie? In der 92. Minute war Österreich schon ausgeschieden, doch dann kam der große Moment von Sasa Kalajdzic. In der 96. Minute rettete der LASK-Stürmer mit seinem Kopfball-Tor noch den Aufstieg.
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Eine "Schande von Kansas" wurde es nicht, eher ein Hitchcock-Krimi! Nach 20 Minuten Ballgeschiebe gab es eine Schlussphase für die Geschichtsbücher.
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Ryad Mahrez brachte Algerien in der 92. Minute in Führung, es sah nach dem bitteren Aus für Österreich aus - doch dann hielt Kalajdzic den Kopf hin und wurde zum großen rot-weiß-roten Helden!
Österreich spielt in der Runde der letzten 32 jetzt gegen Spanien, Algerien kickt gegen die Schweiz.
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