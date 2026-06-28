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Euphorie

So jubelten die ÖFB-Fans im Stadion

OR
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Österreichische Spieler feiern mit Fans nach einem Tor beim WM-Spiel gegen Algerien im Stadion.
© Getty Images
oe24 hat die ersten Videos aus dem rot-weiß-roten Fan-Block von dem erlösenden Moment nach dem Kalajdzic-Tor.
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Was für eine Nervenschlacht bei brütender Hitze in Kansas City. Nach dem späten Schock durch das Tor der Algerier und dann kam doch noch die Erlösung von Sasa Kalajdzic.

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Nicht nur auf dem Feld bei unseren ÖFB-Helden brachen dann alle Dämme. Auch auf der Tribüne bei den tausenden rot-weiß-roten Fans herrschte Ausnahmezustand.

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ÖFB-Fans bei Ausgleich

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ÖFB-Fans bei Ausgleich

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Jubel brandete auf, so mancher riss sich das Trikot vor Freude vom Leib, und Fremde und Freunde lagen sich in den Armen. So einen Moment hat Österreich schon lange nicht erlebt, und er wird auf jeden Fall noch lange in Erinnerung bleiben.

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