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ÖFB-Stürmer

"Wunder!" Gregoritsch kämpft mit den Tränen

© EPA
Michael Gregoritsch lieferte in der 96. Minute den Assist zu Österreichs 3:3-Aufstieg. Der Stürmer war nach der Partie sehr emotional.
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"Wir waren raus für ein paar Minuten", kämpfte Gregoritsch mit den Tränen.

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"Es war ein kleines Wunder, es wäre so unfair gewesen, wenn wir rausgeflogen wären", so der sonst so gut gelaunte "Gregerl".

"Wir haben uns leider aufs Verteidigen eingelassen, das war fahrlässig und wir wären fast bestraft worden", erklärte der Stürmer.

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