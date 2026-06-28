ÖFB-Stürmer
"Wunder!" Gregoritsch kämpft mit den Tränen
"Wir waren raus für ein paar Minuten", kämpfte Gregoritsch mit den Tränen.
Auch interessant
"Es war ein kleines Wunder, es wäre so unfair gewesen, wenn wir rausgeflogen wären", so der sonst so gut gelaunte "Gregerl".
"Wir haben uns leider aufs Verteidigen eingelassen, das war fahrlässig und wir wären fast bestraft worden", erklärte der Stürmer.
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Jetzt geht's gegen Spanien: "Wir sind nicht der Favorit, haben aber sicher eine Chance."
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden