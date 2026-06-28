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WM-Ekstaste im TV!

"Bist du deppat" löst "I wer' narrsich" ab

OR
von
Michael Gregoritsch jubelt im rot-schwarzen Österreich-Trikot vor Fans und Teamkollegen.
© GEPA pictures
WM-Ekstase im ORF! "JA BIST DU DEPPAT!" löst wohl "I wer narrisch" in den Geschichtsbüchern ab.
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Edi Finger kommentierte 1978 das 3:2 gegen Deutschland mit seinen unsterblichen Worten: "Tor, Tor, i wer narrisch!"

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Nach dem 3:3 in Kansas City wird wohl auch der Jubel von Daniel Warmuth in die Geschichtsbücher eingehen.

BIST DU DEPPAT!

"JA BIST DU DEPPAT", brüllte der ORF-Kommentator ins Mikro. "Mich beutelt es komplett durch", erklärte er.

Ein Mann mit lockigem Haar und Bart lächelt, trägt ein weißes Hemd vor hellem Hintergrund.
Daniel Warmuth © ORF

"In Österreich sind sicher ein paar Kaffeehäferl vom Tisch geflogen", scherzte der ORF-Mann - in Österreich war es kurz vor 6 Uhr.

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