WM-Ekstaste im TV!
"Bist du deppat" löst "I wer' narrsich" ab
Edi Finger kommentierte 1978 das 3:2 gegen Deutschland mit seinen unsterblichen Worten: "Tor, Tor, i wer narrisch!"
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Nach dem 3:3 in Kansas City wird wohl auch der Jubel von Daniel Warmuth in die Geschichtsbücher eingehen.
BIST DU DEPPAT!
"JA BIST DU DEPPAT", brüllte der ORF-Kommentator ins Mikro. "Mich beutelt es komplett durch", erklärte er.
"In Österreich sind sicher ein paar Kaffeehäferl vom Tisch geflogen", scherzte der ORF-Mann - in Österreich war es kurz vor 6 Uhr.
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